Siyonistler Akit'i hedef aldı

Siyonistlerin masum coğrafyalarda sürdürdüğü zulüm politikasına karşı dik duruş sergileyen gazetemiz Yeni Akit, Yahudiler tarafından hedef alındı. İnternet ortamında sözde “2018 Yılının En Antisemit Vakası” adı altında yapılan ve çeşitli haber ile paylaşımların yer aldığı seçenekler arasında gazetemiz Akit’in bir haberine yer verilmesi dikkat çekti.

Akit ayarlarını bozdu

Siyonistlerin işgal ve katliam politikasını her fırsatta dile getiren gazetemiz Akit’in haberlerinden duyduğu rahatsızlık nedeniyle ayarları bozulan Siyonist seviciler İsrail’in zalim politikasına tek kelime edemezken, gazetemizin yayınladığı haberlerde antisemitizm körüklediğini iddia ederek gazetemizi hedef tahtasına koydu.