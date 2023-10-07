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Gündem Siyonist kuşatmayı kıran mücahitler İstanbul’da selamlandı
Gündem

Siyonist kuşatmayı kıran mücahitler İstanbul’da selamlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 19:35:00 -
Siyonist kuşatmayı kıran mücahitler İstanbul’da selamlandı

Mücahitlerin 'Aksa Tufanı' operasyonuna desteklerini göstermek isteyen yüzlerce kişi Fatih Camii’nde buluştu.

Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan “Aksa Tufanı” isimli operasyon bütün dünyanın gündeminde.

Siyonist çete operasyon karşısında ne yapacağını bilemezken dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, Filistin’deki direnişe desteklerini gösteriyorlar. Mavi Marmara Derneği, İHH ve Özgür-Der’in çağrısıyla Fatih Camii’nde toplanan kalabalık, Aksa Tufanı’na olan desteklerini yinelemek için bir araya geldi.

Grup adına sunuş konuşmasını gerçekleştiren Murat Ayar, Müslümanların işgali hiçbir zaman kabul etmediğini Hamas tarafından başlatılan operasyonunun da bunun en açık göstergesi olduğunu söyledikten sonra sözü Özgür-Der Genel Başkan Yardımcı Kenan Alpay’a verdi.

Direnişçiler için dua edilmesi gerektiğini ifade ederek sözlerine başlayan Kenan Alpay, Gazze’deki direnişçilerin Gazze’nin ötesindeki işgal edilmiş topraklara geçerek gerçekleştirdikleri operasyonun çok boyutlu yapısına dikkat çekti.


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“Aksa Tufanı isimli operasyon Filistin direnişinin, Gazze’yi kuşatan ve Siyonist işgalciler tarafından Kibutz olarak tanımlanan yerleşim birimlerindeki askeri üsleri, karakolları kapsayan boyutlara ulaştığının kanıtıdır. Binlerce asker ile değil takriben 50 mücahidle gerçekleştirilen bir operasyonun işgalcilerin yüksek teknolojiye sahip, maliyetli savunma sistemlerini yerle bir ettiğini görmek lazımdır.”

Filistinli direnişçilerin “İsrail topraklarına sızdığı” yönündeki söylemlerin hatalı ve yanlı olduğunu belirten Kenan Alpay, mücahidler tarafından gerçekleştirilen operasyonun işgal altındaki Filistin topraklarını tamamen özgürleştirme idealine sahip olduğunun altını çizdi.

“Filistin topraklarının nasıl talan edildiğine bütün dünya şahitken gerçeklerin üstünü örtmek isteyenler işgal çetesinin zulmünü görünmez kılma peşindeler. Filistin’deki kardeşlerimiz ise Aksa Tufanı ile Siyonizmin kalbine bir hançer saplayarak bu planları alt üst etmiştir. Aynı zamanda bu operasyon Müslümanların bir geri çekilişte veyahut her zaman savunma pozisyonunda olduğu algısına karşı tıpkı Afganistan ve Karabağ’da olduğu gibi çok sağlam bir cevap olmuştur. Tıpkı Afganistan’daki gibi Filistin’de de zorbalar silahlarını dahi geride bırakarak birbirleriyle yarışırcasına kaçmak zorunda kaldılar.”

Türkiye’de yoğun bir milliyetçi, ırkçı kampanya olduğuna dikkat çeken Alpay, algı operasyonu peşindeki ırkçı çeteler yüzünden toplumun Suriyeli ve Filistinli kardeşlerimizin sorunları ve gündemlerinde uzaklaştığını vurguladı. “Önce kalplerimizden ve zihinlerimizden milliyetçilik zilletini uzaklaştırmamız gerekiyor.

Kafirlerin ve zalimlerin acziyetini görmemizi engelleyen bu tarz düşünceler yüzünden kendi çabalarımızı ve Allah’ın bizler için vaat ettiği zaferi unutuyoruz.

Biz Netanyahu’nun, Biden’in, Putin’in kudretinden değil sadece ve sadece Allah’ın kudretinden ve azametinden emin olup Allah’ın yolunda mücadele etmeye devam ettikçe bize zillet yaklaşamayacaktır!”

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