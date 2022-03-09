Siyonist elebaşının Türkiye ziyaretine protesto: Katil Herzog, Türkiye'den defol!

Mavi Marmara sonrasında kopma noktasına gelen Türkiye-İsrail ilişkileri, Siyonist rejimde yaşanan hükümet değişimi sonrasında yeniden şekillenme sürecine girdi.

Bir süredir karşılıklı olarak verilen mesajlar İsaac Herzog’un ziyareti ile resmi bir hüviyete kavuşmuş oldu. Kabul edilmesi mümkün olmayan yeni süreci telin etmek için Özgür-Der üyeleri, saat 16.00'da Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Eylemin sunuş konuşmasını gerçekleştiren Murat Ayar, Siyonist rejimin başı olan Herzog’un Türkiye’yi ziyaret etmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtirken Herzog’un varlığının bir tek Türkiye için değil Filistin için de kabulü mümkün olmayan bir şey olduğunu ifade etti. Filistin halkı ile dayanışma için burada toplanıldığını ve dünyanın bugün haklı olarak Rusya’ya uyguladığı ambargonun Siyonist rejimi de uygulanması gerektiğini vurguladı.

Filistin’in toprağı ve doğal kaynaklarıyla Filistin halkına ait olduğunu belirten Ayar sözü Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya’ya verdi. Bütün dünyanın on gündür Ukrayna’daki Rusya işgalini konuştuğunu kaydeden Kaya, gerçekten Ukrayna’da emperyalist bir işgalin yaşandığını ve dünyanın haklı olarak buna tepki gösterdiği söyledi. Bununla birlikte işgalin sadece Ukrayna ile sınırlı olmadığının Keşmir’den Suriye’ye var olan ve yaklaşık bir asırdır Filistin’de de yaşanmakta olan işgallerin de görülmesini gerektiğine değinen Kaya bu sebeple bugün Türkiye’de Siyonist rejimin Cumhurbaşkanının meşru bir devletin temsilcisi gibi ağırlanmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Siyonist çetenin işlediği cürümlerden bir adım bile geri adım atmadığını söyleyen Kaya bugün hala İsrail zindanlarında Müslüman tutsakların insanlık dışı muameleye maruz kaldığını ve Şeyh Cerrah’ın Kudüs’ün işgalinin devam etmesi sebebiyle İsrail’in normal bir devlet olmadığını Siyonist bir işgal çetesi olduğunu belirtti. Geçen zamanın Siyonist çetenin işgalini meşrulaştırmayacağını ve zulmün birisine karşı çıkarken diğerine göz yummanın tutarsızlık olduğunu söyleyen Rıdvan Kaya’nın ardından sözü Avukat Gülden Sönmez aldı.

Türkiye’nin siyasi bir figürü ağırlamadığını eli kanlı bir katil tarafından ziyaret edildiğini vurgulayan Sönmez normal şartlarda suçluların sokaklara asılmış bayraklarla kabul edilmeyeceğini yargılanıp hapsedilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye ile Siyonist rejim arasında imzalanan antlaşmaların feshedilmesinin bir insanlık görevi olduğunun altını çizen Gülden Sönmez, Mavi Marmara’dan sonra Siyonist çete ile bir araya gelmenin dahi büyük suç olduğunu vurguladı.

TBMM’nin Türkiye halkının inisiyatifine göre hareket etmesi gerektiğini belirten Sönmez, Siyonist çete ile normalleşmenin toplumumuz tarafından reddedildiğini bu yüzden kimsenin işgalcilerin kanlı elleriyle Türkiye halkı adına tokalaşamayacağını ifade etti.

“Katillerle dostluk istemiyoruz!”, “Mavi Marmara onurumuzdur!”, “Defol Herzog!”, “Siyonist katiller yargılansın!”, “Yaşasın Filistin direnişimiz!”, “İsrail yıkılsın, Filistin’e özgürlük!”, “Filistin halkı yalnız değildir!”, “Katil Herzog Türkiye’den defol!” sloganlarının atıldığı eylem tekbirlerle son buldu.

Kaynak: Haksöz Haber