Sivrisinek kovucu: Ne sinek ne böcek evinizin eşiğine yaklaşamayacak!

Sivrisineklerden kurtulmak için bunları yapın. Doğal sivrisinek kovucu yöntemleri Bu yöntemi balıkçılık yapan insanlar ve uzun zamandır sahil kasabalarında yaşayan insanlar uyguluyor. Bu yöntem oldukça pratik ve kolay...

Sinekleri ve böcekleri evinizden uzak tutmak için etkili tarif…

Ne sinek ne böcek evinizin eşiğine yaklaşamayacak

Gerekli olan malzemeler

Limon suyu

Poşet

Yemek tuzu

Musluk suyu

Parlak madeni para

Yöntem nasıl uygulanır?

Kullanacağınız poşetin içerisine 500 mL su ve yarım bardak limon suyu ekleyin. Ardından iki yemek kaşığı kadar tuz ve 7-8 tane de madeni para ekleyin. Daha sonra poşetin ağzını güzelce bir ip yardımıyla kapatın ve evinizin kapısına asın. Yapmanız gereken tek şey bu… Böylelikle evinizi rahatsız olduğunuz sinek ve böceklerden korumuş olacaksınız.

Bu yöntem ne işe yarıyor

Gerçekleştirilen deney sonuçları gösteriyor ki sinekler ışık saçan parlak cisimlerin etrafında toplanıyor. Hazırlayacağınız yöntem de tam olarak bunu sağlıyor. Poşetin içerisindeki madeni paralar ve su gün ışığının kırılıp etrafa ışık yaymasını sağlıyor. Bu sayede sineklerin ilgi odağı hazırladığınız poşet olacak. Limon suyu ve tuz sayesinde madeni paralarının aşınması engelleniyor. Bu da hazırladığınız poşetin kullanım süresini arttırıyor.

Odadaki sivrisinek nasıl öldürülür?

Bir bardağın içerisine bir miktar elma sirkesi koyun. Daha sonra bardağın üzerini streç. Filmle sarın. Evinizin veya odanızın birkaç yerine bir bardak sirke koyup, tarif ettiğimiz şekilde uygularsanız sivrisineklerin evinizde barınamayacağını görebilirsiniz

Sivrisinek Isırmasın diye ne sürülür?

Limon, lavanta, okaliptüs, karanfil, tarçın yağı sinek kovucu özelliği bilinen yağlar. Sivrisinekleri kovmada en etkili yöntemlerden biri olan fesleğen ısırığın olduğu bölge de için de fayda sağlar. Birkaç fesleğen yaprağını iyice ezin ve ısırılan bölgeye sürün.

Sivrisinek sokmalarına hangi krem iyi gelir?

Böcek, sivrisinek ısırıkları sonrasında oluşan kaşıntı ve kızarıklığı gidermek için eczaneden önerilen Stilex krem aslında daha birçok fayda sağladığı alan bulunuyor

Sivrisinek beni çok ısırıyor ne yapmalıyım?

Sineğin ısırdığı alanı beyaz sabunlu su ile yıkamak ve sonrasında oksijenli su, tuzlu su ya da limon sürülmesi, kaşıntının daha hızlı bir biçimde giderilmesi ve şişliğin oluşmaması için etkilidir.

Böcek sokmalarına hangi krem iyi gelir?

Böcek sokmalarına ve ısırmalarına ne iyi gelir

Hafif lokal reaksiyonlarda hidrokortizon kremi yeterlidir.

Tercihen maruziyetten önce alınacak bir antihistamin tableti semptomları ortadan kaldırabilir. ...

Şiddetli reaksiyonlar birkaç gün süre ile bir steroid tedavisi, örneğin prednizolon 30 mg/günde, gerektirir.

Travazol krem böcek sokmasına iyi gelir mi?

Özellikle yaz mevsiminde ağırlıklı olarak baş gösteren güneş yanığının bir sonucu olan iltihaplanmalara da Travazol Krem iyi gelmektedir. Bununla beraber arı sokması, sinek ısırması yahut böcek ısırığı gibi vakalarda da alerjik reaksiyon gösteren ve iltihap kapan cildin iyileşmesine destek olmaktadır.

Sivri sinek nasıl yok edilir?