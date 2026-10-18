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Yerel Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedilip ütüyle yakıldığı iddiasıyla 3 gözaltı
Yerel

Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedilip ütüyle yakıldığı iddiasıyla 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
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Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedilip ütüyle yakıldığı iddiasıyla 3 gözaltı

Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğunun darbedilip ütüyle yakıldığı iddia edildi; DHA'ya göre anne, anneanne ve teyze gözaltına alındı, çocuğun tedavisi sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi'nde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun darbedilip sıcak ütüyle yakıldığı iddia edildi. DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında çocuğun annesi, anneannesi ve teyzesi gözaltına alındı.

İddiaya göre çocuk, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi tarafından darbedildi. Sıcak ütüyle de vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşturulduğu öne sürüldü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kontrollerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık servisine sevk edildi. Vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle tedavisine burada devam edildiği bildirildi.

İsimleri açıklanmayan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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