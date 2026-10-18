Sivas’ta cezaevi nakil aracı devrildi: 7 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum’dan Ankara’ya giden cezaevi nakil aracı Sivas’ın İmranlı ilçesinde kaza yaptı, devrilen araçtaki 7 kişi yaralandı.
Sivas-Erzincan Karayolu, Sivas’ın İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkiinde Erzurum’dan hareket edip Ankara’ya gitmekte olan cezaevi nakil aracı bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Araçta sıkışan bir kişi, jandarma ekipleri ve İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yedi kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.