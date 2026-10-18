  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hz. Ali, rüşvetçilerin yüzüne tükürürdü Siyonist lobinin Türkiye sancısı Trump’tan komik olmayan ‘Muhammed’ esprisi! Salondan beklediği karşılığı alamadı İmamoğlu’nun Sarıyer’deki iki villası! Karahasanoğlu o tarihe dikkat çekti İBB'nin ‘Su taşkınını çözdük’ yalanı tabelada kaldı Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Paralar iade edilmeye başlandı: Tanıdık isimler de var Savaş kızıştı! Suudi Arabistan helikopteri düştü: Husiler “Biz vurduk” dedi Sınırda sıcak çatışma! Savaş yeniden alevlendi 18 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Husi korkusu! Uzaktan eğitime geçtiler
Aktüel Sivas’ta cezaevi nakil aracı devrildi: 7 kişi yaralandı
Aktüel

Sivas’ta cezaevi nakil aracı devrildi: 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sivas’ta cezaevi nakil aracı devrildi: 7 kişi yaralandı

Erzurum’dan Ankara’ya giden cezaevi nakil aracı Sivas’ın İmranlı ilçesinde kaza yaptı, devrilen araçtaki 7 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan Karayolu, Sivas’ın İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkiinde Erzurum’dan hareket edip Ankara’ya gitmekte olan cezaevi nakil aracı bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Araçta sıkışan bir kişi, jandarma ekipleri ve İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yedi kişinin yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23