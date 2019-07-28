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Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sivas ve Bitlis'i kullanarak yaptığı skandal benzetme hakkında konuştu. Yanlış anladığını savunan Soyer, Sivas ve Bitlis'i de İzmir kadar sevdiğini söyledi.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:24
Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçen perşembe turizm sektörünün çatı örgütlerinin temsilcileriyle aylık toplantılar başlattı.

Tepki çeken sözler

Soyer, toplantıların ilkinde yaptığı açıklamada İzmir'in turizm potansiyeli hakkında konuşurken, "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas'ta yaşıyor muşuz gibi, sanki Bitlis'te yaşıyor muşuz gibi yaşadık. Oysa İzmir bambaşka bir yaşam kalitesi veriyor" dedi.

"Tüm kalbimle inanıyorum"

Gelen tepkiler üzerine “Konunun açıklığa kavuşması için bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim” diyen Başkan Soyer şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin her ilinin, her yöresinin ayrı ayrı değerli ve benzersiz olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Her ilimiz, kendi kadim ve doğal değerleri esas alınarak ve onları ön plana çıkartarak yönetilmeli ve tanıtılmalı.

Öz eleştiri yapmış

İzmir’in turizm potansiyeliyle ilgili kurduğum cümle, ilimizin değerlerini anlatmakta ne denli yetersiz kaldığımıza dair bir öz eleştiriydi. Bitlis gibi, Sivas gibi İzmir’in olanaklarına sahip olmayan ve bütün zorluklara rağmen ileri gitmek için çabalayan kentlere göre çok daha avantajlıyken bunlar yokmuş gibi yaşamasına dair bir öz eleştiri yapmıştım.

"Küçümsemem söz konusu olamaz"

Kaldı ki özellikle Ahlat ve Adilcevaz’a defalarca gitmiş, 'sakin şehir' olmaları için mücadele etmiş biri olarak; insanlarına, kültürüne, doğasına hayran olduğum bu şehre tepeden bakan, küçümseyen bir ifade kullanmam söz konusu olamaz. Yanlış anlaşılmış olmak nedeniyle çok üzgünüm.

Asla aklımdan geçmeyen bu yanlış anlaşılma nedeniyle sizleri incittiysem lütfen kusura bakmayın. Bir kenti başka kentler ile kıyaslamak ve farklı değerleri birbiriyle karşılaştırmak asla onayladığım bir yaklaşım değil. Sivas'ımızı, Bitlis'imizi ve Türkiye’nin her bir köşesini tıpkı İzmir kadar seviyor ve aynı derecede değerli görüyorum. Konunun açıklığa kavuşması için bu açıklamayı yapmak zorunda hissettim."

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:24
  1. Sivas
  2. Bitlis
  3. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

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