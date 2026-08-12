SİVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/1583

KARAR NO : 2024/908

DAVACI : Hüseyin AHISKALIOĞLU

DAVALILAR : Makbule SEVİNÇ, Filiz ÖKTEN ve müşterekleri.

Mahkememizin 2022/1583 Esas, 2024/908 Karar sayılı Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda, dosya incelendi. Gereği düşünüldü.

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ile Sivas ili Merkez ilçesi Çaygören mahallesi 109 ada 9 parsel, 113 ada 15 parsel, 129 ada 7 parsel, 131 ada 16 parsel, 132 ada 5 parsel, 139 ada 2 parsel, 172 ada 9 parsel ve 191 ada 2 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın, üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte, umuma açık satışı sureti ile ortaklığın giderilmesine dair hükmün tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, Tevfik ve Aynur'dan olma, 20/03/1969 doğumlu, 31273942810 TCKN'lu davalı Makbule SEVİNÇ'in ve Tevfik ve Aynur'dan olma, 01/01/1976 doğumlu, 17507781578 TCKN'lu davalı Filiz ÖKTEN'in adresleri tespit edilemediğinden işbu ilan metni davalılar Makbule SEVİNÇ ve Filiz ÖKTEN'e 12/06/2024 tarihli gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/07/2026

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Basın No: ILN02528233