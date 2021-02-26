Sisi'den skandal adım! Mısır halkı ayağa kalktı

Mısır'da darbeyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Kuran'daki bazı ayetlerin eğitim müfredatından çıkarılması yönünde karar verdi.

Mısır Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, "aşırıcılığı teşvik ettiği" iddia edilen ayetler ders kitaplarından çıkarılacak.

Eğitim Bakan Yardımcısı Reda Hegazi tarafından yapılan açıklamada, Sisi'nin aynı zamanda ülkede İslami eğitim veren öğretmenlerin "ılımlı" olan kişilerden seçilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Hegazi, 14 Şubat'ta Mısır Temsilciler Meclisi Savunma ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nde yaptığı konuşmada, bu kararların "aşırıcılıkla savaşmayı amaçladığını" öne sürdü.

Kuran ayetlerinin kısıtlanmasına yönelik karar, ülkede birçok kesimin tepkisini topladı.

Yaklaşık yüzde 95'i Müslüman olan Mısır, nüfus bakımından dünyanın en büyük 6'ncı Müslüman ülkesi niteliğinde.

Kaynak: Mepa News