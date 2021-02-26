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Dünya Sisi'den skandal adım! Mısır halkı ayağa kalktı
Dünya

Sisi'den skandal adım! Mısır halkı ayağa kalktı

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Kuran'daki bazı ayetlerin eğitim müfredatından çıkarılması yönünde karar vererek büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 09:53:00 -
Sisi'den skandal adım! Mısır halkı ayağa kalktı

Mısır'da darbeyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Kuran'daki bazı ayetlerin eğitim müfredatından çıkarılması yönünde karar verdi.

Mısır Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, "aşırıcılığı teşvik ettiği" iddia edilen ayetler ders kitaplarından çıkarılacak.

Eğitim Bakan Yardımcısı Reda Hegazi tarafından yapılan açıklamada, Sisi'nin aynı zamanda ülkede İslami eğitim veren öğretmenlerin "ılımlı" olan kişilerden seçilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Hegazi, 14 Şubat'ta Mısır Temsilciler Meclisi Savunma ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nde yaptığı konuşmada, bu kararların "aşırıcılıkla savaşmayı amaçladığını" öne sürdü.

Kuran ayetlerinin kısıtlanmasına yönelik karar, ülkede birçok kesimin tepkisini topladı.

Yaklaşık yüzde 95'i Müslüman olan Mısır, nüfus bakımından dünyanın en büyük 6'ncı Müslüman ülkesi niteliğinde.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Hakan

Batılıların kopegi olmasa başta kalabilirmi zaten
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mısırlı kardeşlerimize diyoruzki bu keferepiçi limelime edilipgebertilinceye kadar oturmayım bu kafir gebermeli destek verenlerde gebertilmeli bupiç gebertilmeden yaşamak sizlere haramdır lutfen ayağı kalkın ama oturmayın
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