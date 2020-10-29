Sınıf öğretmenliği taban puanları 2021! Sınıf öğretmenliği başarı sıralaması

Sınıf öğretmenliği en çok tercih edilen üniversite bölümleri arasında yer almakta. Öğrenmenlik mesleğini okumak isteyenler sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması ne kadar olduğunu araştıyor. 2021 YKS sınavı sonuçlarına göre ÖSYM tarafından açıklanan 2021 YKS tercih kılavuzu ile birlikte sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması da resmiyete kavuşacak. Sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması bir önceki yıllara kaç puanla almış, sınıf öğretmenliği başarı sıralaması kaç? Gibi sorularına cevap bulmak açısından aşağıda yer alan sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.

Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması

ÖSYM YKS taban puanları için tıklayın

YÖK Atlas taban puanları için tıklayın