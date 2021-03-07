Sinem Çiftçi kimdir, nerelidir? Sinem Çiftçi hangi görevlerde bulundu?

Dünyanın en güzel ve en büyük şehirlerinden olan İstanbul’da AK Parti yeni yönetimini seçti. Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul 7'nci Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığı görevine seçildi. Osman Nuri Kabaktepe’nin AK Parti İstanbul İl Başkanı olmasan sonra, partinin İstanbul yöenetimi de belli oldu. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Tanıtım ve Medya Birim Başkanı Sinem Çiftçi oldu. Peki Sinem Çiftçi kimdir, nerelidir?

Sinem Çiftçi kimdir?

1982 İstanbul doğumlu olan Sinem Çiftçi aslen Giresun Şebinkarahisarlıdır. Beykent Üniversitesi mezunu . Halkla İlişkiler ve muhasebe/finans eğitimi aldı. Başta Üsküdar Üniversitesi ‘Siyaset Okulu’ , Boğaziçi Üniversitesi ‘Kampanya Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk , Blanchard International Çok Boyutlu Liderlik II - SII® eğitimi olmak üzere bir çok eğitim programına katıldı.

İş hayatına Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşunda devam etmektedir. Ak Parti İl Başkanlığı Kadın Kolları Tanıtım Medya Komisyon Üyeliği ve sonrasında İl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Sinem Çiftçi Beşiktaş İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak devam etmektedir.