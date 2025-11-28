  • İSTANBUL
Resmi İlanlar SINDIRGI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

SINDIRGI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi:

SINDIRGI SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLA N

ESAS NO : 2025/324 ESAS

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan Emir Hanım BAKAN'dan uzun zamandır haber alınamadığından mahkememizin 2025/324 Esas sayılı dosyasında gaiplik davası açılmış olup, uzun süreden beri haber alınamadığı bildirilen şahsın gaipliği hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2025/324 Esas sayılı dosyasına 6 ay içinde haber vermeleri ilanen tebliğ olunur. 18.11.2025

GAİP ADAYI
TC KİMLİK NO : 34999015516
ADI SOYADI : EMİR HANIM BAKAN
BABA ADI : SALİH
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1924
DOĞUM YERİ : RAKİŞTAN

Basın No: ILN02344946