SINDIRGI SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLA N
ESAS NO : 2025/324 ESAS
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan Emir Hanım BAKAN'dan uzun zamandır haber alınamadığından mahkememizin 2025/324 Esas sayılı dosyasında gaiplik davası açılmış olup, uzun süreden beri haber alınamadığı bildirilen şahsın gaipliği hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2025/324 Esas sayılı dosyasına 6 ay içinde haber vermeleri ilanen tebliğ olunur. 18.11.2025
GAİP ADAYI
TC KİMLİK NO : 34999015516
ADI SOYADI : EMİR HANIM BAKAN
BABA ADI : SALİH
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1924
DOĞUM YERİ : RAKİŞTAN
