SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Ahi Evran Mah. 185. Cad. No:2 Sincan/Ankara

c) Telefon ve faks numarası: 4444762/1405 - 3122711272

d) Elektronik posta adresi: [email protected]

e) İlgili personel: Sibel YURT

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhalenin Konusu:

2.1. İhalenin konusu; Sincan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapıların Yıkılması İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi hükümlerince yapıdan çıkacak geri dönüşüm malzemesinin değerlendirilmesi karşılığında, Kapalı Teklif Usulü ile yıkılması işi.

2.2. Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:

Bu ihaleye ait Muhammen bedel: 29.064.125,87 TL’ dir

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın yıkım ihalesi, Ahi Evran Mah. 185. Cad. No:2 Sincan/ANKARA adresinde 24/06/2026 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 23/06/2026 tarihinde saat: 17:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından muhammen bedelin % 50 'sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) III. Grubu Bina İşleri benzer iş olarak değerlendirilecektir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış en az Y2 yıkım müteahhitliği yetki belgesi bulundurulması zorunludur.

4.3. Sahada Çalıştırılması Zorunlu Teknik Personel Listesi:

Tamamı 3 Yıl Deneyimli 1 Adet İnşaat Mühendisi, 1 Adet Harita Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı (A veya B sınıfı)

4.4. Ana Ekipman Listesi:

2 Adet Ekskavatör, 5 Adet Damperli Kamyon, 2 Adet 40 Tonluk Vinç, 1 Adet Uzun Dorseli Çekici, 2 Adet 10 Tonluk Arazöz, 2 Adet Kompresör, Her Ekibe 1 Adet Jeneratör.

5.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.)

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) E-devletten alınan nüfus kayıt örneği,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)

f) Teklif mektubu.

g) Yer görme belgesi.

5.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile ticaret sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Teklif mektubu.

f) Yer görme belgesi.

6. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 3000,00 TL olup, Ahi Evran Mah. 185. Cad. No:2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

7. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

8. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.

9. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

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Basın No: ILN02484989