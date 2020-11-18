Sınavlar nerede nasıl yapılacak? Koronavirüs salgınında vakaların artması sebebiyle yüz yüze eğitim 4 Ocak’a kadar ara verildi. Öğrenciler bu süreçte uzaktan eğitime devam edecek. Hem veliler hem de öğrenciler okula gidemedikleri süreçte yazılıların sınavların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Sınavlar okulda mı yapılacak?

Sınavlar online mı yapılacak? | Yazılılar nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" dedi.