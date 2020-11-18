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Eğitim Sınavlar online mı yapılacak? | Yazılılar nasıl yapılacak?
Eğitim

Sınavlar online mı yapılacak? | Yazılılar nasıl yapılacak?

Sınavlar okulda mı yapılacak internetten mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021’e kadar ara verildi. Milyonlarca öğrenci eğitimlerini EBA web sitesi ve EBA TV üzerinden sürdürecek. Öğrenciler ve veliler yüz yüze eğitimin olmadığı dönemde sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, yazılı yapılmayacak mı? | Sınavlar online mı olacak? | Sınavlar okulda mı yapılacak? Yazılılar nasıl yapılacak? | Yazılılar okulda mı olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 20:24:00 -
Sınavlar online mı yapılacak? | Yazılılar nasıl yapılacak?

Sınavlar nerede nasıl yapılacak? Koronavirüs salgınında vakaların artması sebebiyle yüz yüze eğitim 4 Ocak’a kadar ara verildi. Öğrenciler bu süreçte uzaktan eğitime devam edecek. Hem veliler hem de öğrenciler okula gidemedikleri süreçte yazılıların sınavların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Sınavlar okulda mı yapılacak?

Sınavlar online mı yapılacak? | Yazılılar nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" dedi.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Okullar ne zaman açılacak?
Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Okullar ne zaman açılacak?

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Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? | Okullar ne zaman açılacak?

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