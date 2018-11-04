Sinan Engin'den flaş yorum: Fatih Terim ve Galatasaray algı yönetimi yapıyor

Süper Lig 11. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylar sonrasında Sinan Engin, Fatih Terim ve Galatasaray yönetiminin algı yönetimi yaptığını belirtti.

"FATİH TERİM VE GALATASARAY ALGI YÖNETİMİ YAPIYOR"

Sinan Engin, "Ben bugüne kadar objektif konuştum. Her zaman ortadan konuştum. Şimdi de öyle konuşacağım." diyerek, "Dün akşamdan sonra Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi ihaleyi Fırat Aydınus'a yıkarak algı yönetimi yapmıştır. Skorun 2-0'dan 2-2'ye gelmesi hazmedilemedi." dedi.

"FATİH TERİM DE TAKIMININ GÜCÜNÜ BİLİYOR"

Kavganın olabileceğini söyleyen Sinan Engin, "Her derbide kavga olur. Oyuncular itişir, kakışır. Girersin ayırırsın. Kavga orada biter. Ancak oraya gidenler kavgayı ayırmaya gitmedi. Skorun 2-0'dan 2-2'ye gelmesi hazmedilemedi. Fatih Terim de takımını biliyor. O da takımının gücünü biliyor. Çünkü Galatasaray son maçlarda iyi oynamıyor." diye konuştu.

Kaynak:Beyaz Tv