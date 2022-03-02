Sinan Burhan kimdir? Sinan Burhan hayatı, biyografisi
Sinan Burhan kimdir? Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asılan “Kanserojen su boruları yenileniyor” afişine AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan’dan tepki geldi. Burhan, “Mansur Yavaş Ankara’daki su boruları kanser üretiyor diyor. Yani Ankaralıya üç senedir kanserojen su mu içiriyorsunuz?” diyerek Yavaş’ı topa tuttu. Peki Sinan Burhan kimdir? Sinan Burhan nereli kaç yaşında? Sinan Burhan mesleği ne, hangi görevlerde bulundu, nerelerde çalıştı?
Sinan Burhan kimdir? 1975 yılında Kayseri'de doğan Sinan Burhan, ilk ve orta eğitimini bu kentte tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Kon Tv Ankara Temsilcisi Sinan Burhan, aynı zamanda Anadolu Yayın Platformu ve Anadolu Yayıncılar Derneği'nin de başkanlığını yürütmektedir.Sinan Burhan, Türkiye genelinde 142 yerel ve bölgesel televizyonlarla birlikte gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimlerine karşı yaptığı ortak yayınlar ile dikkat çekmişti. Burhan aynı zamanda bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Anadolu medyası adına görüşerek her türlü darbe girişimlerine karşı iktidarın yanında olduklarını belirtmişti. Sinan Burhan, 31 Mart seçimlerinde Ankara'nın Altındağ İlçesinde belediye meclis üyeliğine seçildi. Burhan, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu.