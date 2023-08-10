  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şimdiye kadarki en gerçek görüntüsü! Yapay zeka Fatih Sultan Mehmet'in portresini çizdi
Aktüel

Şimdiye kadarki en gerçek görüntüsü! Yapay zeka Fatih Sultan Mehmet'in portresini çizdi

Yeniakit Publisher
2023-08-10 10:46:00 - 2023-08-10 12:22:26
Şimdiye kadarki en gerçek görüntüsü! Yapay zeka Fatih Sultan Mehmet'in portresini çizdi

Yapay zeka tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet'in portresi kısa bir süre içinde ilgiyle karşılandı. Dönemin özelliklerinin yansıtıldığı portrede Fatih Sultan Mehmet'in şimdiye kadarki en gerçekçi görüntüsü aktarılmış oldu.

Her geçen gün yeni özellikleriyle bizi şaşırtmaya devam eden yapay zeka, bu sefer de Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin portre fotoğrafını yeniden çizdi.

Fatih Sultan Mehmet’in tasvirinden esinlenerek yapay zekaya çizdirilmiş portresi kısa bir süre içinde sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Yapay zeka tarafından çizilen resme ilk bakıldığında görenlere duygu dolu anlar yaşatan portre, bir yandan da günümüzdeki bu teknolojinin sınırlarının ne denli olacağını düşündürdü.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

geri zekadan sonra yapay zeka

yapay zekadan bi türkü de biz istiyoruz, atatürk’ü çizsin; bakiym alen dolen gibi mi çıkacak

geri zekadan sonra yapay zeka

yapay zekadan bi türkü de biz istiyoruz, atatürk’ü çizsin; bakiym alen dolen gibi mi çıkacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23