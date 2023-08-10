Şimdiye kadarki en gerçek görüntüsü! Yapay zeka Fatih Sultan Mehmet'in portresini çizdi

Her geçen gün yeni özellikleriyle bizi şaşırtmaya devam eden yapay zeka, bu sefer de Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin portre fotoğrafını yeniden çizdi.

Fatih Sultan Mehmet’in tasvirinden esinlenerek yapay zekaya çizdirilmiş portresi kısa bir süre içinde sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Yapay zeka tarafından çizilen resme ilk bakıldığında görenlere duygu dolu anlar yaşatan portre, bir yandan da günümüzdeki bu teknolojinin sınırlarının ne denli olacağını düşündürdü.



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