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Tarım Silivri’de büyük ahır yangını: 24 büyükbaş, çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu
Tarım

Silivri’de büyük ahır yangını: 24 büyükbaş, çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu

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Silivri’de büyük ahır yangını: 24 büyükbaş, çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu

İstanbul’un Silivri ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 14’ü gebe olmak üzere toplam 24 büyükbaş hayvan ile çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu.

Feci olay, Silivri Mimarsinan Mahallesi Fırın Sokak’ta bulunan bir ahırda meydana geldi. Saat  11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Yangının ardından acı tablo ortaya çıktı. Yangında 14’ü gebe olmak üzere 24 büyükbaş hayvanın yanı sıra çok sayıda buzağı ve tavuk telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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