SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİGATTIR

İlimiz Silivri ilçesi, Selimpaşa Mah., 1038 Sok., No: 2 adres ve 7054 ada, 5 parselde (eski 54 pafta , 9459 parsel ) kayıtlı bulunan yapınız için 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca lisanslandırılmış kuruluş tarafından düzenlenen riskli yapı tespit raporu Belediyemiz teknik elemanlarınca incelenmiş ve onaylanmış olup 6306 Sayılı Kanunun 3.Maddesinin 2.Fıkrasına istinaden Silivri Tapu Müdürlüğünce söz konusu taşınmaz tapu kaydına “ 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıdır. “ şerhi tesis edilmiştir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 5.Maddesinin 3.Fıkrasında “ Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur…” hükmü gereğince verilen kanuni süreler riskli yapıda hak sahibi olan vatandaşlara tebliğ edilmiştir, ancak riskli yapıda hak sahibi olup yurt dışında yaşayan Ganime ONUR ve Refik ONUR'a Hannover/Almanya Federal Cumhuriyetine Belediyemizce tebligat gönderilmiş olmasına rağmen herhangi bir cevap alınamamıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 31.01.2022 tarih ve 2773604 sayılı görüşünde “ 6306 Sayılı Kanun kapsamındaki yapıların malikleri yurt dışında ikamet ediyor ise, bu maliklere yapılacak tebligatların, 7201 sayılı Kanun’ un 25., 25/a., 26. ve 27 inci maddelerinde belirtilen usule uygun olarak ve Dışişleri Bakanlığı’nın 01/07/2016 tarihli ve 11127913 sayılı yazısı uyarınca, tebligatı yapacak İdarenin bağlı bulunduğu Bakanlığın aracılığı ile Dış Temsilciliklerine gönderilmesi suretiyle yapılması gerekmektedir. Yurtdışında yaşayan maliklere belirtilen şekilde tebligat yapılamıyor ise bunlara 7201 sayılı Kanun’ un yukarıda zikredilen maddelerine göre ilanen tebligat yapılması gerekmektedir. ” İbaresi yer almaktadır. Söz konusu riskli yapıda hak sahibi olan vatandaşlara gönderilen tebligatların tamamlanamadığı ve riskli yapı sürecinin uzadığı tespit edilmiş olup 7201 sayılı Kanunun 31.Maddesinde “İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. “ İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir. Ancak, bu süre 15 günü geçemez. “ denilmektedir.

Yukarıda söz konusu riskli yapıda hak sahibi olan ve yurt dışında yaşayan Ganime ONUR ve Refik ONUR' a ilgili yapının 10 gün içerisinde yıkım işleminin yapılması gerektiği, verilen kanuni süreler içerisinde yıkılmayan yapının idarece yıkılacağı ve yıkım masraflarından maliklerin sorumlu olacağı 6306 sayılı Kanunun 5.Maddesinin 3.Fıkrası gereğince tebligat yapılamadığından 7201 sayılı kanun 31. Maddesi gereğince ilanen tebliğ Silivri Belediyesi Başkanlığından duyurulur. İlan Tarihi : 05.06.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01836753