SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

1 - Aşağıda tabloda bilgileri bulunan, mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait toplam 15 (onbeş) adet taşınmazın satış ihalesi, Belediye Encümeni tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle 15.11.2023 Çarşamba Günü Saat 11:00 ‘da, tabloda gösterilen Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.



2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER :

a) Kimlik Fotokopisi,

b) İkametgah Belgesi.

c) Nüfus Kayıt Örneği,

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,

e) Gerçek kişiler için, Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

g) Gerçek/tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri,

h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter Tasdikli sureti

ı) Taşınmaz için yatırılmış Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

k) Yukarıda b,c şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.

m) İhaleye katılacakların istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddede belirtilen tarihlerde, mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3- Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 14.11.2023 Salı Günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4- İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5- Satış İhalesine ait şartname, taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve ihaleye katılım için 500 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

15 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ Sıra No İlçe Mahalle Ada / Parsel Cinsi Alanı (m2) İmar Durumu Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) 1 Silivri Çanta Balaban 220/122 ARSA 1.264,66 1/1000 ölçekli U.İ.Konut Alanında kalmakta olup, Serbest Nizam 2 kat Emsal:0.25 H:7.00 2.845.485,00 ₺85.365,00 2 Silivri Çanta Balaban 220/123 ARSA 1.264,66 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, Serbest Nizam 2 kat Emsal:0.25 H:7.00 2.845.485,00 ₺85.365,00 3 Silivri Çanta Balaban 220/124 ARSA 1.264,66 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, Serbest Nizam 2 kat Emsal:0.25 H:7.00 2.845.485,00 ₺85.365,00 4 Silivri Çanta Balaban 220/125 ARSA 1.094,49 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, Serbest Nizam 2 kat Emsal:0.25 H:7.00 2.462.602,50 ₺73.880,00 5 Silivri Çanta Balaban 177/141 ARSA 1.447,17 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, Serbest Nizam 2 kat Emsal:0.25 H:7.00 3.256.132,50 ₺97.700,00 6 Silivri Çanta Balaban 729/72 ARSA 1.000,00 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, Serbest Nizam 2 kat Emsal:0.25 H:7.00 2.500.000,00 ₺75.000,00 7 Silivri Çanta Balaban 729/73 ARSA 1.000,00 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, Serbest Nizam 2 kat Emsal:0.25 H:7.00 2.500.000,00 ₺75.000,00 8 Silivri Gümüşyaka 8790/4 ARSA 300,09 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, Ayrık Nizam 2 kat Taks:0,25 Kaks:0.55 1.500.450,00 ₺45.020,00 9 Silivri Gümüşyaka 8790/12 ARSA 300,21 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, Ayrık Nizam 2 kat Taks:0,25 Kaks:0.55 1.501.050,00 ₺45.050,00 10 Silivri Gümüşyaka 8103/13 ARSA 763,73 Kısmen Ticaret Alanı Taks 0,25 Kaks 0,85 hmax 11,50 m., kısmen de Ayrik Nizam Konut Alanı 2 Kat Taks 0,25 Kaks 0,55 7.637.300,00 ₺229.120,00 11 Silivri Kavaklı Hürriyet 5493/18 ARSA 1.894,81 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, Ayrık Nizam 2 kat Taks:0.15 Kaks:0,30 9.474.050,00 ₺284.225,00 12 Silivri Kavaklı Hürriyet 5494/2 ARSA 1.500,68 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında kalmakta olup Ayrık Nizam 2 kat Taks:0.15 Kaks:0,30 7.503.400,00 ₺225.105,00 13 Silivri Kavaklı İstiklal 5566/76 TARLA 5.509,65 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen yol, kısmen de Konut alanında kalmakta olup Ayrık Nizam 2 kat Taks:0.15 Kaks:0,30 9.917.370,00 ₺297.525,00 14 Silivri Kavaklı İstiklal 79/7 ARSA 1.307,78 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, Ayrık Nizam 2 kat Taks:0.15 Kaks:0,30 6.538.900,00 ₺196.170,00 15 Silivri Değirmenköy Fevzipaşa 134/4 ARSA 7.885,54 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Küçük Sanayi Alanında kalmakta olup, Ayrık Nizam 2 kat Emsal:0,50 70.969.860,00 ₺2.129.100,00

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Basın No: ILN01922706