SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/215 Esas

KARAR NO : 2023/304

DAHİLİ DAVALI : DİMOSTEN ZAHARİADİS (TCKN: 43603414836)

Davacı MUZAFFER DEMİR tarafından davalılar Silivri Nüfus Müdürlüğü, İleana Joelle İmamoğlu, Dimosten Zahariadis aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25/04/2023 tarih ve 2021/215 Esas 2023/304 Karar sayılı kararı ile;

1-) Davanın KISMEN KABULÜ ve KISMEN REDDİ ile;

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Asmalımescit Mah/Köy, Cilt No:2, Hane No:1155, BSN:5'de nüfusa kayıtlı, 43600414990 TC kimlik numaralı, Demusten ve Eleni'den olma, İstanbul-06/02/1925 doğumlu, DANAYİ ZAHARİADİS'in 29/06/2017 tarihinde öldüğünün TESPİTİNE; FAZLAYA İLİŞKİN İSTEMİN REDDİNE;

Dair, davacı vekilinin ve davalı nüfus idaresi temsilcisinin yüzüne karşı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341 vd. maddeleri gereğince (5235 sayılı Kanunun 2. maddesi de dikkate alınarak) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek veya başka bir mahkeme aracılığıyla gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere, yapılan inceleme sonucunda karar verildiği,

Dahili davalı Dimosten Zahariadis (TCKN:43603414836)'in tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden işbu gerekçeli kararın dahili davalı Dimosten Zahariadis'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/02/2024

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Basın No: ILN02004739