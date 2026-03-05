SİLİVRİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2020/1009 Esas

KARAR NO : 2026/190

Davacı SERKAN KUDRET TOPÇUOĞLU tarafından Davalılar ABDULRAHİM SALEM A BAABBAD, AL HUMAIDI OMAR SULIMANI, ALHEBAISHI NASSER ABDULLAH M, - ALMOGHERAH IBRAHIM ALI M, HASSAN AHMADI ALNAMI, MANSOUR SALEH M ALDOSARI, MOHANNA MUHAMMED ABDULLAH M aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce yapılan tüm aramalara rağmen adresiniz tespit edilememiş olup, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ İLE, dava konusu İstanbul İli Silivri İlçesi Kavaklı Mahallesi Mandıra Mevkii 447 Parsel (yeni İstanbul ili Silivri ilçesi Kavaklı mahallesi 5618 Ada, 1 parsel) sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN HERKESE AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-) Dava konusu taşınmazın satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında hissedarlara dağıtılmasına,

3-) Satışın İİK hükümlerine göre yapılmasına ve satışın Mahkememiz Satış Memurluğunca yapılmasına,

4-) Satış bedeli üzerinden‰ 11,38( binde on bir virgül otuz sekiz) oranında nisbi karar ve ilam harcı alınmasına,

5-) Davacı tarafından yapılan yargılama gideri olan 4.448,70- TL harçlar toplamı,41.384,55- TL masraflar toplamı olmak üzere toplam 45.833,25-TL Yargılama giderinin taraflardan hissesi oranında tahsili ile davacıya verilmesine ( davacı hissesinin kendi üzerinde bırakılmasına)

6-) Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T göre 40.000,00-TL vekalet ücretinin Hissedarlardan hisseleri oranında alınıp Davacıya verilmesine, kendi, hissesine düşen kısmın üzerinde bırakılmasına,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yoktuğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık istinaf süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliyesine Hitaben Mahkememize verecekleri bir dilekçe ile veya başka bir mahkeme aracılığı ile Mahkememize gönderecekleri bir dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurma hakları hatırlatılarak (A.Y. md. 40)verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 26/02/2026

Şeklindeki hüküm davalılar ABDULRAHİM SALEM A BAABBAD, AL HUMAIDI OMAR SULIMANI, ALHEBAISHI NASSER ABDULLAH M, ALMOGHERAH IBRAHIM ALI M, HASSAN AHMADI ALNAMI, MANSOUR SALEH M ALDOSARI, MOHANNA MUHAMMED ABDULLAH M a Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02414313