SİLİVRİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KARAR NO : 2024/101
İstanbul BAM 1.Hukuk Dairesinin 30/10/2025 tarih 2024/2064 esas 2025/2141 karar sayılı ilamında;
HÜKÜM :
A-Davalı Maliye Hazinesi vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/(1)-b-2maddesi gereğince kabulüne,
B-Silivri 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30/04/2024 tarihli 2021/555 Esas ve 2024/101 Karar sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerle KALDIRILMASINA,
"1-Davanın REDDİNE,
2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 615,40-TL harcın 59,30-TL peşin harçtan mahsubu ile bakiye 556,10-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davalıya İADESİNE,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendini vekille temsil ettiren Maliye Hazinesine verilmesine,
4-Davacının yaptığı yargılama giderlerini kendi üzerinde BIRAKILMASINA,
5-Bakiye gider ve delil avansının karar kesinleştiğinde taraflara İADESİNE,''
C-Davalı taraf harçtan muaf olduğundan istinaf karar harcı hususunda karar verilmesine yer olmadığına
D-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına
E-Duruşma açılmadığından lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK 362/1.d maddesi uyarınca kesin olmak üzere 30/10/2025 tarihinde oy birliği ile karar verildi şeklinde verilen karar ANANBOSİN ŞAHİNOĞLU ve HAYKOKİ ŞAHİNOĞLU'NA tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/11/2025
Basın No: ILN02341544