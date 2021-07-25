Şile’de bugün denize girmek yasak mı?
Şile’de 4 kişinin boğularak hayatını kaybetmesi sonrası Şile’de denize girmek yasaklanmıştı. Şile Kaymakamlığı ilçe sınırları içindeki sahillerdeki aşırı dalga ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasak olduğunu açıklamıştı. Peki Şile’de denize girmek yasak mı? Şile’de denize girmek yasak mı? Şile’de bugün denize girmek yasak mı? İşte detaylar.
İstanbul Şile Kaymakamlığı tarafından denize girme yasağıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
* İlçemizde meydana gelen hava olayları yakından takip edilerek Meteorolojik raporlar ve sahada görevli kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda bugün sabah saatlerinden itibaren sahillerimizde denize girmek Kaymakamlığımızca yasaklanmıştır.
* Bölgemizde Kuzey Doğudan esen 3-5 şiddetinde rüzgar, 1 ila 2 metre yüksekliğinde dalga ve hortum olarak adlandırılan ‘yıkıcı güce sahip bir doğa olayı’ gözlemlenmiştir. Alınan önlemler ve kıymetli vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımlarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.
* Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporlarıyla 25.07.2021 Pazar günü erken saatlerden itibaren gün boyunca; Rüzgar, Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde yer yer 6 şiddetinde, Dalga Yüksekliği, 1 ila 2.5 metre ve sağanak yağış tahmini bildirilmiştir.
* Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan aldığımız anlık bilgilere göre; ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin halihazırda 1 ila 2,5 metre arasında olduğu tespit edilmiştir.
* Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporları ve bölgedeki hava/deniz durumunun değerlendirilmesi neticesinde; kaymakamlığımızca 25.07.2021 Pazar günü, ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak amacıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır.