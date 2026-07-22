SİİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2019/14 Esas

KARAR NO : 2025/290

Mahkememizde açılan Kadastro davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın kısmen kabulüne kısmen reddine ile dava konusu Siirt ili Kurtalan ilçesi Tulumtaş Köyü 458 parsel numaralı taşınmazın kadastro tespit tutanağının boş olan malik hanesinin tarla vasfı ile taşınmazın ortak murislerden mirasçılarına intikal ettiği anlaşılmakla, fen bilirkişisi Ahmet Keskinkaya'nın 07/06/2002 tarihli raporundaki harita ve krokide; "A" harfi ile belirtilen 6.000,00 m2lik alanın aynı adanın son parsel numarası verilerek ve taşınmazın bu bölümünün tamamı 17.418.240 pay kabul edilerek, mirasçılara hisseleri oranında tapuya kayıt ve tesciline (22.400) Hissesinin 16283867360 T.C. Numaralı Mehmet Vahdet kızı Göknur SUNGUR'a tesciline; dava konusu Siirt ili Kurtalan ilçesi Tulumtaş Köyü 458 parsel numaralı taşınmazdan geriye kalan ve fen bilirkişisi Ahmet Keskinkaya'nın 07/06/2002 tarihli raporundaki harita ve krokide; "B" harfi ile belirtilen 11.750,00 m2lik kısmın aynı ada ve aynı parsel numarası ile Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline; fen bilirkişisi Ahmet Keskinkaya'nın 07/06/2002 tarihli raporunun ve ekli krokisinin kararın eki sayılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı Kurtalan Maliye Hazinesi tarafından 12/01/2026 tarihinde temyiz edilmiştir.

Söz konusu mahkememiz kararı ve temyiz başvuru dilekçesi davacı Göknur SUNGUR'un adresine ulaşılamaması sebebiyle adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiş, iş bu ilanın yayımından itibaren 15. günün bitimi ile birlikte tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 20/07/2026

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Basın No: ILN02513711