SİİRT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN METNİ



(SİİRT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)



SATIŞA ÇIKARILAN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ

Sıra No İli/İlçesi

Mah/Köy Ada No Parsel No Yüzölçümü(m2) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu T. Bedeli (TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale saati 1. Siirt -Merkez

Yenimahalle 1784 3 2.480,02 m2 Arsa Konut Alanı İşgalli 10.700,000,00 TL 1.605,000,00 TL 06/08/2026 9:00



1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Siirt Milli Emlak Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler 4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen çevrilgen döviz.)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgâh belgesi),

c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

3-Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez..

4- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Siirt Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir.

5- Hazine taşınmaz mallarının satışı KDV’ den müstesna, olup, vergi, resim harçlardan muaftır. 5 yıl süreyle emlak vergisinden tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin ¼ peşin ödenerek geriye kalan bedel 2 yılda kanuni faiz uygulanarak eşit taksitler halinde ödenebilir.

6-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (Beş Milyon TL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (Beş milyon TL'den) 10.000.000,00-TL'ye (On Milyon TL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (On Milyon TL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca, İhale ile ilgili bilgiler http://www.milli emlak gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No: ILN02514313