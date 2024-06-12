SİİRT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLÂN

ESAS NO : 2023/87 Esas

KARAR NO : 2024/64

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar SERVET NAKİPOĞLU ve diğer davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 26/03/2024 tarihli hükmünde özet ile; dava konusu Siirt İli, Merkez İlçesi, Yokuşbağlar Köyü 193 ada 2 parsel sayılı taşınmazın davalıların hissesi oranındaki kamulaştırma bedelinin 8.911,747,28 TL olduğunun tespitine, dava konusu; Siirt İli, Merkez İlçesi, Yokuşbağlar Köyü 193 ada 2 parsel sayılı, taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptaline, davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya kayıt ve tesciline, baraj göl alanı olarak tapudan terkinine, tapuda takyidat varsa bedele yansıtılmasına, kararın tescile ilişkin hükmü yasa gereği kesin olduğundan, tescil hükmünün ifası için hüküm özetinin, Siirt Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine, tespit edilen toplam 8.911,747,28-TL ye davanın açıldığı tarihten 4 ay sonraki tarih olan 25/11/2023 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanarak, davacıdan tahsili ile davalılara tapu kaydındaki hisseleri ve Batman Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/906 Esas 2021/881 Karar sayılı muris Hüsameddin Nakipoğlu adına tanzim edilen Mirasçılık Belgesi, Batman Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/910 Esas 2021/880 Karar sayılı muris Mahfuz Nakipoğlu adına tanzim edilen Mirasçılık Belgesi, Batman Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/917 Esas 2021/870 Karar sayılı muris Nezaket Ceylan adına tanzim edilen Mirasçılık Belgesi, Batman Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/918 Esas 2021/888 Karar sayılı muris Rifat Tekin adına tanzim edilen Mirasçılık Belgesi, Batman Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/908 Esas 2021/878 Karar sayılı muris Ali Haydar Nakipoğlu adına tanzim edilen Mirasçılık Belgesi, Batman Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/906 Esas 2021/881 Karar sayılı muris Memet Nedim Nakipoğlu adına tanzim edilen Mirasçılık Belgesi, Batman Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/912 Esas 2021/885 Karar sayılı muris Zerafet Büyükbayadına tanzim edilen Mirasçılık Belgesi, Dargeçit Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/9 Esas 2023/7 Karar sayılı muris Yıldız Acar adına tanzim edilen Mirasçılık Belgesi, Dargeçit Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/161 Esas 2023/183 Karar sayılı muris Sabriye Tekin adına tanzim edilen Mirasçılık Belgesinde belirtilen payları oranında derhal ödenmesine, bu hususta ilgili bankaya müzekkere yazılmasına, tapuda takyidat var ise bedele yansıtılmasına, karar verilmiştir.

Kararın taraflara tebliği sonrasında davacı kurum vekili tarafından, 'hükmedilen kamulaştırma bedelinin yüksek olduğu ve raporların hukuka uygun olmadığı' gerekçesiyle istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

Söz konusu karar ve istinaf dilekçesi davalı Servet NAKİPOĞLU dışındaki tüm taraflara usulünce tebliğ edilmiş, Servet NAKİPOĞLU'nun tebliğe yarar adresine ulaşılamaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara karşı işbu ilanın tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği ve davacı vekilinin istinaf dilekçesine karşı da yine ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verilebileceği hususları,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/06/2024

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Basın No: ILN02046332