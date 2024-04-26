SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/127 Esas

KARAR NO : 2024/74

HÜKÜM :

Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar Bayram ACAR, Cihan AYDIN ve diğer davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 07/03/2024 tarihli hükmünde özet ile; dava konusu Siirt ili Merkez ilçesi Yokuşbağlar Mah/köyü 182 ada 13 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline ve dava konusu taşınmazın tamamının baraj göl sahası içinde kalması nedeni ile 3402 sayılı Kadastro kanununun 16/C maddesi uyarınca tapudan terkinine, Siirt ili Merkez ilçesi Yokuşbağlar Mah/köyü 182 ada 13 parsel sayılı taşınmazın tamamının (fen bilirkişisinin 08/08/2021 tarihli raporunda ve krokisinde) kamulaştırma bedelinin 540.194,89 tl olarak tespitine, davanın açılış 31/01/2021 tarihinin 4 ay sürenin bitim tarihi olan 06/06/2021 tarihinden ilk karar tarihi olan 07/03/2024 gününe kadar belirlenen kamulaştırma bedeline yasal faiz işletilmesine karar verilmiştir.

Yine söz konusu kararın tashihine ilişkin 12/03/2024 tarihli tashih şerhi kararı ile, davanın açılış 31/03/2021 tarihinin 4 ay sürenin bitim tarihi olan 01/08/2021 tarihinden ilk karar tarihi olan 07/03/2024 gününe kadar belirlenen kamulaştırma bedeline yasal faiz işletilmesine şeklinde tashihine karar verilmiştir.

Kararın taraflara tebliği sonrasında davacı kurum vekili tarafından, 'hükmedilen kamulaştırma bedelinin yüksek olduğu ve raporların hukuka uygun olmadığı' gerekçesiyle istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

Söz konusu karar, tashih şerhi ve istinaf dilekçesi davalı Bayram ACAR ve Cihan AYDIN dışındaki tüm taraflara usulünce tebliğ edilmiş, Bayram ACAR ve Cihan AYDIN'ın tebliğe yarar adresine ulaşılamaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu gerekçeli karar, tashih şerhi ve istinaf başvurusuna karşı işbu ilanın tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği hususları, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/04/2024

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Basın No: ILN02022082