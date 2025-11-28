  • İSTANBUL
Resmi İlanlar SGK ÜMRANİYE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
Resmi İlanlar

SGK ÜMRANİYE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SGK ÜMRANİYE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen   ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale  müracaat etmeleri ve  taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Sıra     No

İcra Takip No

Sicil No

Borçlunun Adı Soyadı/Ünvanı

Borcun Dönem Aralığı

Borcun Türü

Borcun Miktarı

1

2023/17859-21415-21417

1489370

TASF.HAL.MAİ DAN.HİZM.TİC.LTD.ŞTİ.

2023/1-2023/4

Prim,işsz., İPC

183.822,38

2

2023/15775-15774-2020/78109-78108-78107-20313-20312-20311-2019/61012-61011-61010

1251170

DERMANLI MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2018/8-2022/2

Prim,işsz., Damga V.

145.245,00

3

2020/12508-2019/30598-2016/27334-27333-27332

1344714

KIRAN TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2015/3-2015/11

Prim,işsz., Damga V.,İPC

554.703,83

4

2016/28422-28424-2018/19294-2019/56041-61396-61397

1236638

EDİP GÜNGÖR

2011/3-2018/11

Prim,İşs, Daga V.-İPC

634.842,14

5

2016/83874-2015/26908-26907-24633-24632-24631245302014/132255-132252-132251-132250-124119-124118-

1262058

ÇAĞLAR SOLMAZ (SOLMAZLAR GRUP MÜH.MİM.MET.İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2014/7-2015/6

Damga V.Prim,İşsz,İPC

195.002,93

6

2022/40798-40799-2023/21437-21438

1454937

ULUBATLI HASAN YILDIRIM (MZ EĞİTİM DANŞ.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)

2021/2-2022/10

Prim,İşsz.

1.120.463,74

7

2018/30222-30221-30220-2016/13555-13552-13550

1103128

AHMET ÜNAL (BELGESEL AJANS PROD.REK.BAS.YAY.DIŞ TİC.A.Ş.

2015/7-2016/3

Prim,İşsz ,Damga V.

45.589,39

8

2017/20865-20866-20867-20868-2019/56630-56631-56632

1181427

KEREM ÇATALDAŞ (RECEP) NAMLI KEBAP RES TURZ.İŞLT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)

2015/2-2017/11

Prim,işsz., Damga V.,İPC

663.532,49

9

2019/68232-68230-68228-2016/33083-33082-33081

1286457

GÜNGÖR KAYA  (ACK HAFR.EMLAK İNŞ.MAKN.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.)

2014/12-2018/6

Prim,İşsz., DamgaV.

487.802,26

10

2016/38187-38188

1326937

ERCAN ÖZER

2014/7-2015/3

Prim, Damga V.

33.725,50

11

2025/53295-2019/87539-87551-87552

1337307

SEFER TIRAKGÖZ

2015/12-2023/1

Prim,İşsz., DamgaV.

195.962,16

12

2019/95841-95842-95844

1358437

AYSUN AYGÜN

2015/10-2017/9

Prim,işsz., Damga V.

169.820,81

13

2016/22831-22829

1330129

ARİF ŞAHİN (SELVİ TEMZLK.MALZ.İNŞ.GIDA TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.)

2014/11-2015/4

Prim, Damga V.

33.072,98

14

2024/19742-19744-2025/14538-14539-60558

1490628

FATİH KILIÇ (KILIÇ BİR İNŞ.TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ)

2023/1-2024/6

Prim,işsz., İPC

673.456,85

15

2019/69135-69134-69133

1291427

HÜSEYİN DEMİR

2014/2-2017/12

Prim,İşsz., Damga V.

106.674,54

16

2019/76392-76390

1325608

MUSTAFA ÇİĞDEM  (İSNAD LOJS.BİLŞ.AJANS HİZM.TURZ.AKARY.TİC.A.Ş..)

2016/8-2017/11

Prim, Damga V.

83.282,96

17

2019/89345-89344-89346

1349657

İSMAİL SAĞLAM (CAKAM İNŞ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.)

2015/11-2016/5

İşszlk,prim,damga v

77.951,84

18

2019/49356-49352

1046276

ÖZLEM GIDATEMİZLİKMAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2017/5-2019/1

Prim,işsz.

367.021,18

19

2015/21027-21026-21028

1293896

BURAK KÜMES YEM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2014/08-2015/01

Prim,İşsz., Damga V.

49.468,90

20

2023/19162-19161-2022/40107

1518186

DOĞE LOJİSTİK TAŞIMACILIK NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2022/03-2022/08

Prim,İşsz.

2.204.603,62

21

2023/19298-19300

1528056

ZÜLFİKAROĞULLARI ALÜMİNYUM YEDEK PARÇA KERESTE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2021/12-2022/09

Prim,İşsz.

580.733,44

22

2023/19458-19459

1533835

BİRZEY TEKSTİL İNŞAAT MEDİKAL OTOMOTİV HIRDAVAT MAKİNA ASANSÖR YEDEK PARÇA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2022/03-2022/08

Prim,İşsz.

267.846,68

23

2019/19670-19669-19668-196767-47349-47343-47342-47341-2018/30598-30597-30596-2017/24984-34983-24982-24981-24980-24629-20195-20194-22493-14948-2015/70537-70536-70535-2024/24692-24691-24690

1302015

CAN İNŞ. OTO LOJ.NAKL. VE MOB.SAN. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

2014/03-2019/06

Prim,İşsz., Damga V.,İPC

202.181,62

24

2019/174901-174902-174903-2020/43763-43764-43765-2022/24460

1439365

NOVATECH REKLAM BİLİŞİM ORGANİZASYON VE PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2018/12-2019/12

Prim,İşsz., Damga V.,İPC

33.442,47

25

2019/110748-110747-110750-2020/26836-26837-26838-81343-81344

1423250

TASFİYE HALİNDE  EYMEN OFİS MOBİLYA AHŞAP METAL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2018/04-2020/01

Prim,İşsz., Damga V.

246.010,42

26

2023/19930-19928

1429216

HOLLYWOODGRUP YAPI İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2020/07-2022/03

Prim,İşsz.

235.899,99

27

2023/37234-23399-23398

1353946

ÖVÜNÇ İNŞAAT ELEKTRİK OTOMOTİV VE TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2015/11-2016/04

Prim,İşsz.,  İPC

767.389,70

28

2022/24404-2020/99266-99265-32255-99264-32254-32253-2019/199372-132898-132897-132896

1356425

MİMOZA REKLAM MEDYA PRODÜKSİYON HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VEDIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2017/08-2020/06

Prim,İşsz., Damga V.,İPC

282.247,28

29

2023/21811-21810-27861-27860-27859-17300-17299-17298-2018/19942

1300516

EFE BUKLETTEKSTİL KOZMETİK SAĞ.ÜR.İÇ VEDIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

2017/04-2021/07

Prim,İşsz., Damga V.,İPC

660.681,08

30

2023/21627-21628

1494925

ORİENTAL SWEET BAŞI GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2021/03-2023/01

Prim,İşsz

228.584,08

31

2023/23142-23143-37346

1462350

KELEŞ KİMYA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2021/11-2023/06

Prim,İşsz., İPC

234.084,05

32

2023/19666-19665-2020/101183-181181-37944-37944-37943-37942-2019/170972-1709665

1405595

SİNTEL YAPI BİLİŞİM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2017/08-2020/09

Prim,İşsz., Damga V.

263.949,02

33

2024/38527-38526-38525

1477715

TASFİYE HALİNDE  RAST OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2022/12-2023/12

PRİM,İŞSZ., İPC

180.042,21

34

2023/20217-20219-37003-37004-2024/24152

1444976

EYMEN BB İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2020/03-2021/07

Prim,İşsz., Damga V.,İPC

216.912,41

35

2024/38483-38484-84696

1344215

TASFİYE HALİNDE BSM FASAD İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2017/08-2023/09

Prim,İşsz., İPC

83.194,66

36

2022/23829-2019/30131-30130 -2016/84189

1328135

HEDEF ANADOLU CAM MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2016/02-2016/08

Prim,İşsz., İPC

251.618,14

37

2022/18031-18030-23905

1445035

GİT KARGO HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

2020/04-2021/12

Prim,İşsz., Damga V.,İPC

1.220.267,65

38

2025/21

290******96

CEVDET AKÇA

2019/07-2024/10

EK/9

311.105,52

39

2023/20375-20376

1517970

ALTINTAŞ DEMİR ÇELİK HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2021/09-2022/05

Prim,İşsz.

186.481,05

40

2024/18639-18640-2023/20816-20817

1501950

 TASFİYE HALİNDE EMG GRUP İNŞAAT METAL OTOMOTİV GIDA TEKSTİL TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ

2021/2-2023/12

Prim,İşsz., İPC

384.143,77

41

2023/19322-19323

1560280

ASİ DEPOLAMA KONTEYNER VE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2022/12-2023/5

Prim,İşsz.

303.914,19

42

2020/102039-102038-102037-42349-42348-42347-12628-2019/170816-170813-170811

1432255

GÖKDAĞ NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2018/8-2020/6

Prim,İşsz., Damga V.,İPC

353.694,21

43

2013/217391 -217392- 2014/73132 -73135-104420-2015/29866-29867-29868

1297195

VAROL ESEN (NURGAY KONF.TEKS. VE EV TEKS.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)

2013/7-2015/1

Prim,İşsz., Damga V.

1.083.586,51

44

2019/26948-26950-196926-26952-2022/20724

1257645

AHİS GIDA İNŞ. TEKS. TURİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2014/9-2016/8

Prim,İşsz., Damga V.,İPC

127.431,46

45

2014/128150-128151-128152-71743-71746-2016/83190

1305326

İFLAS HAL. GRUP HATİPOĞLU GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2010/7-2020/03

Prim,İşsz., Damga V.

259.806,05

46

2020/28559-28560-28558-2019/128199-128198-128197-2015/39020-39019

1314556

CM ÇANTA KIRTASİYE VE HEDİYELİK EŞYA TİC.LTD.ŞTİ.

2014/6-2019/12

Prim,İşsz., Damga V.

105.080,92

47

2019/22751-22750-22749-2014/100326-48135-33-2013/206006-206005-187928-132166-132163-73427-73425-2012/64886-64885-64884-64883-33853-33852-33851-2010/55416-55415-55414-28071-28070-28069-2009/45199-45198-2009/45197-45196

1153295

CENGİZ DEMİRTAŞ  (CENGİZ DEMİRTAŞ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.)

2009/04-2014/1

Prim,İşsz., Damga V.,İPC

538.388,29

48

2024/38527-38526-38525

1477715

AHMET İTKÜ  (RAST OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)

2022/12-2023/12

Prim,İşsz.

179.756,72

49

2025/97

650******24

MUSTAFA DEMİR

2020/9-2024/12

Prim,İşsz., Damga V.

311.105,52

50

2022/37503-37504-37505-37506-2024/21941-21940

1500165

İSMAİL OGUS

2021/10-2023/11

Prim,İşsz., İPC

1.076.568,25

51

2015/81814-81817

1330201

GÖZDE TAŞ

2014/9-2015/1

Prim, Damga V.

30.068,91

52

2018/10605-10606-10607-2019/70261-2016/69624-69623-69622-77530-2015/78523-78522-38639-14670-14668-14669-

1310521

AHMET KURAM

2014/3-2017/11

Prim,işsz., Damga V.,İPC

1.165.355,57

53

2016/13065-13070-2019/80743-80744-80746

1355181

CÜNEYT ERDEMİR

2015/8-2017/10

Prim,İşsz., Damga V.

77.525,48

54

2022/23811-23812-23813-23814

1417521

FERİT UZDEN

2018/1

İPC

54.833,91

55

2023/22094-22095

1406892

ALİ BİLGİN(BLG GRUP İNŞ. DEK.PROJE REK. HİZM. LTD.ŞTİ.)

2020/7-9

Prim,İşsz.

49.996,96

56

2024/37890-37891-37892-2023/21426-21428-

1454642

ŞAFAK GÜRKAN

2022/3-2022/9

Prim.,İşsz., İPC

239.042,58

57

2016/13377-13379-13380-2019/35720-35721-35722

1355571

YCR MAKİNASANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2015/7-2017/11

Prim,İşsz., Damga V.

477.336,90

58

2013/213690-213693-2014/62856-62859-100519-125409-2015/67483-67484-67485-2019/27568-27569-

1278682

SHL YAPI MALZEMELERİİNŞAAT TURİZM SANAYİTİCARET LTD.ŞTİ.

2013/7-2015/4

Prim,İşsz., Damga V.

117.840,32

59

2013/30398-86059-86060-146779-146780-191558-209159-209161-2014/63159-63163-2014/80045-2015/75016-75017-2020/40266-

1273301

BORSEV ENDÜSTRİYEL İNŞAAT MALZ. VE MADENTİC. LTD. ŞTİ.

2012/9-2015/8

Prim,İşsz., Damga V.

167.081,10

60

2015/81914-81915-81916

1331191

BT ELEKTRONİK OTOMOTİV TEKSTİL İNŞAAT GIDA İHTİYAÇ MADDELERİSANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2014/9-2015/5

Prim,İşsz., Damga V.

83.892,51

61

2024/41199-36005-52601-52602-5260352604-52605-2013/170359-170366-218380-2014/66875-66880-101280-2015/68697-68698-69683-69685-2021/13926-2022/11085-23141-

1291632

DİVAN KONFEKSİYON YIKAMA TEKS.İNŞ.OTOM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2014/2-2023/5

Prim,işsz., Damga V.,İPC

695.095,73

62

2013/203869-203617-159636-2006/16120-2010/33365-33366-2012/40923-2013/48147-48148-48149-68611-68612-120247-120248-120250-2014/34189-45404-46743-34190-34191-2015/41324-41326-41328-2017/24806-2018/28502-2022/24729

1040601

KARABULUTKUN.MAD.İNTAAH.GIDA İMLT.SAN.VE TİC.LTD.ŞT

2005/2-2024/11

Prim,işsz., Damga V.,İPC

503.903,96

63

2020/91254-94255-94256-94946-94947-2021/12520-12521-12522

1472854

HELİYA TEKS.REKL.İNŞ.NAKL.TİC.LTD.ŞTİ.

2020/02-2020/09

Prim,işsz.,Damga V.,İPC

150.860,85

64

2024/40340-40341-40342

1511082

ACIBADEM SERACILIK VE TOPTAN FİDAN TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ

2021/6-2022/1

Prim,İşsz., İPC

162.458,67

65

2023/20264-20258-2022/38692-38691-38689-33437-33436-16656-16655-16654-2020/60322-60319-60315

1459454

PANA MEDİKAL SAĞL.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

2019/09-2022/09

Prim,işsz.,Damga V.,İPC

1.880.625,76

66

2016/20179-20181-20183-2017/22364-22365-22366-24989-2018/30599-30600-30601-30602-2022/20936

1331515

İZZET AKKAYA (ÜÇAS ORMANÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİK HARFİYAT NAKLİYAT VE İNŞAATMALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ)

2014/09-2017/12

Prim,işsz., Damga V.,İPC

656.123,10

67

2016/18195-18196-18197-2019/30149-30150-30152

1328995

BURHAN BAŞALMA (FTS METALHIRDAVAT ELEKTRİK TEMİZLİK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ)

2014/09-2016/06

Prim,İşsz., Damga V.

192.475,01

68

2022/13651-13649-2022/13648-95766-95765-95764-17977-17976-2019/13927-83031-83030-83029-2015/21831-21830-21829-16543-16542-16541-2014/128900-128899-128898-46925-45256-39663-39662-39661-2015/39609-39610-39608-29706

1008706

İFLAS HALİNDE MARMARA METAL MODÜLER ELE.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010/7-2020/3

Prim,İşsz., Damga V. ,İPC

1.266.281,49

