SGK ÜMRANİYE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
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SGK ÜMRANİYE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
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T.C.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
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İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
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Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi
|T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Sıra No
|İcra Takip No
|Sicil No
|Borçlunun Adı Soyadı/Ünvanı
|Borcun Dönem Aralığı
|Borcun Türü
|Borcun Miktarı
|1
|2013/206595-206594-115864-115863-115862-100401-100400-100399-79011-79010-2020/38897
|1232941
|ÜÇLER GIDA VE İHTİYAÇ MAD. TİC.LTD.ŞTİ
|2012/12 İLA 2013/07
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|114.511,85
|2
|2019/33573-33572
|1376452
|DEMFAZ İNŞŞ METAL ELEKT. MEDİKAL REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2016/6 İLA 2016/10
|PRİM-DAMGA V.
|45.838,06
|3
|2021/13939-2020/88517-88516-88515-29992-29991-29990-2019/132363-132362-132361-12705
|1348612
|OMR GRUP İNŞ. MİMAR. LTD.ŞTİ.
|2016/4 İLA 2020/6
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.-İPC
|1.125.081,25
|4
|2007/31548-2009/55584-55585-55586-2010/2119521196-21197-42733-42734-427735-2012/13166-18302-41336-2013/26803-26805-73037-73038-124267-124268-163084-204346-204349-2014/45839-53240-84080-130776-130777-130778-2015/42546-42548-42549-2016/54736-2019/23874-23875
|1127491
|3E MOBLY. DEKOR. SAN VE TİC LTD.ŞTİ.
|2008/11 İLA 2015/2
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|1.517.416,84
|5
|2016/46586-2015/72285-72284-2014/88822-61617-61613-2013/207418-207416-189225-138285-81252-81250
|1248051
|TES GIDA FİLM YAPIM VE TURİZM SAN TİC LTD ŞTİ
|2012/4 İLA 2014/12
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|135.668,04
|6
|2019/95861-95860-95859
|1380821
|KASTAŞ TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2016/8 İLA 2018/12
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|316.338,80
|7
|2008/14927-2007/35272-25271-23971
|1152162
|ZİŞAN MOBİLYA DEKOR. SAN TİC LTD.ŞTİ.
|2006/9 İLA 2006/11
|PRİM-İPC
|104.047,42
|8
|2019/27614-27613-27612-2016/89567-2016/89566-2016/89565
|1280372
|DÜNYA PAZARLM DAĞIT. VE TİC.A.Ş.(NİL SU ARITMA SİST. PAZ. DAĞIT. VE TİC. A.Ş.)
|2016/6 İLA 2016/11
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|678.715,28
|9
|2019/23542-23541-23540
|1051591
|ÜNAL TRİKO TEKS VE MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2016/2 İLA 2016/3
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|70.558,50
|10
|2020/24524-2014/96884-2014/54919-2013/211356-211354-188146-135313-135309-78730-55921-55920-2012/42320-
|1232452
|AKKANAT OTO. TURİZ. YEMEKÇLK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2011/1 İLA 2013/11
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|161.450,16
|11
|2015/74410-74408-74406-2014/76484-62565-2013/208662-208661-191172-142632-142622-63649
|1265771
|OBRUK KAĞIT SAN VE TİC LTD ŞTİ
|2013/2 ila2014/10
|PRİM-İŞSZ-DAMGAV V.
|142.996,18
|12
|2012/16486-17495-31639-31640-31641-32354-32355-32356-2013/17134-17135-62352-62353-62354-143171-143177-185939-206050-206051-2014/105086-2020/19814-2023/24719-2024/25690-25691-25692
|1180469
|ÖZ ŞAFAK MOTOR YENİLME SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2009/10 İLA 2023/11
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|936.931,94
|13
|2010/19409-19410-19411-2013/16969-16970-117670-117671-117672-2014/50382-50384-104764-116962-2015/82539-82541-82542-2019/23669-23670-23671-207938-207939
|1168689
|GENÇLER MÜH. ISI SİST.SAN VE TİC LTD ŞTİ.
|2009/2 İLA 2018/3
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.İPC
|1.030.123,55
|14
|2013/43799-43800-93586-93587-153676-153677-188653-209795-209796-2014/57972-57974-109750-2016/13005-13010-13012-67972-67973-67974-2019/25181-25182-25183
|1253919
|PROJEFÜZYON BİLİŞ. ELEKT. ELEKTRN. TİC.LTD.ŞT.
|2012/2 İLA 2016/10
|PRİM-İŞS-DAMGA V.
|717.750,80
|15
|2019/32531-32533
|1371069
|TEKNO ROM MAK. TEKN. HIRD. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|2016/3 İLA 2016/7
|PRİM-DAMGA V.
|39.754,20
|16
|2015/31592-2016/25887-25888-26579-52407-2019/30381-30382-30383
|1346609
|MNA UNLU MAMÜL. VE GIDA PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2015/4 İLA 2016/7
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.İPC
|577.400,72
|17
|2016/26589-26590-26591-2019/30388-30389-30390
|1346699
|KARAYİĞİT TOPTAN AMB. MALZ. MOB. TEKS. GIDA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2015/4 İLA 2016/5
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|124.823,28
|18
|2019/77482-2019/102808-102810-102811
|1368629
|ROZAVİT METAL ÜRET. PAZ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
|2016/2 İLA 2017/12
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.İPC
|227.048,97
|19
|2012/34669-2013/17226-70066-70079-146568-207095-218259-2014/35242-54740-54741-2015/83670-83971-83672-2019/24363-2019/24364-24365-
|1022829
|SOYPER PERDE SİST. SAN.TİC.LTD. ŞTİ
|2010/7 İLA2016/11
|PRİM-İŞSZ.DAMGA V.
|1.216.174,15
|20
|2014/123887-123888-2016/21730-21731-21732-83408-83410-83411
|1324469
|ASV GÜV. KIRT.İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|2014/6 İLA 2015/10
|PRİM -İŞSZ-DAMGA V.
|224.701,96
|21
|2022/19666-19667-19668-19687-19688-19689
|1002039
|PRİMA SARI MAMÜL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2000/2İLA 2000/10
|İPC
|96.324,69
|22
|2014/128790-128791-128792-2016/12541-12542-12543-2019/25054-25055-25056
|1245129
|SAFRAN ORM. ÜRÜN. İNŞ. MOB. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2014/3 İLA 2016/2
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|255.449,19
|23
|2019/29726-29727-29728
|1338769
|TEKNİKEL METAL KİMYA İNŞ. VE TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|2016/2 İLA 2016/8
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|121.882,33
|24
|2014/132156-2015/32723-32772-32773-32774-2016/12544-12545-2019/66145-66146-66148-2022/34536
|1245339
|SİMA GAYRİMNKL YATIRIM SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ
|2014/4 İLA 2017/10
|PRİM-İŞSZ-DAMGAV.İPC
|600.401,55
|25
|2023/23980-23981-2024/22550
|1373429
|SEZDE İNŞ. METAL ORMAN ÜRÜN. OTO YEDEK PAZ. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
|2016/4 İLA 2016/10
|PRİM-İŞSZ-DAMGA V.
|58.060,32
|26
|2019/25855-25854-25853-2016/31098-31096-31094
|1273947
|MEHMET DÜLGER(CSR MÜH.İBŞ.TEL.ELEK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2014/4 İLA 2016/6
|PRİM-İŞSZ.-DAMGA V.
|211.164,58
#ilangovtr
Basın No: ILN02598859