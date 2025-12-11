SGK BEŞİKTAŞ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi
|T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan 5510 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen İdari Para Cezalarının bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve müteakip maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir hafta içerisinde Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir hafta bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren 1 hafta sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|Sicil No
|Adı Soyadı Unvanı
|Dönem Yıl/Ay
|İPC Türü
|İPC Oluşma Tarihi
|İPC Tutarı
|1361141
|NITEX GİYİM DİZAYN LİMİTED ŞİRKETİ
|2024/01
|60
|10.01.2024
|2.000,00
|1202331
|TERRASTONE TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2015/09
|60
|30.09.2015
|127,00
|1202331
|TERRASTONE TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2015/10
|60
|12.10.2015
|382,00
|1202331
|TERRASTONE TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2015/10
|60
|10.10.2015
|127,00
|1202331
|TERRASTONE TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2015/10
|60
|12.10.2015
|127,00
|1202331
|TERRASTONE TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|2015/12
|56
|25.01.2016
|164,00
|1326983
|ÖZERKAYA TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARETLTD. ŞTİ.
|2022/02
|60
|10.02.2022
|500,00
|1326983
|ÖZERKAYA TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARETLTD. ŞTİ.
|2022/08
|61
|10.08.2022
|647,00
|1289354
|FERHZR GIDA İNŞAAT EĞLENCE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024/12
|60
|9.12.2024
|2.000,00
|1314775
|SOFTİNNY YAZILIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|2022/12
|56
|26.01.2023
|1.000,00
|1087745
|PAPATYA ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ LTD. ŞTİ.
|2021/3
|60
|19.02.2024
|357,00
|1171257
|CATZ GIDAVE EĞLENCE HİZ LTD ŞTİ
|2018/12
|60
|10.12.2018
|405,00
|1262806
|SONALI NAYANTARA WIJAYANANDANA ÉP CHAUVOT DE BEAUCHENE
|2016/12
|69
|26.12.2016
|164,00
|1399997
|CANSO MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024/09
|30
|10.10.2024
|80.010,00
|1399997
|CANSO MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024/09
|60
|20.09.2024
|4.000,00
|1399997
|CANSO MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2024/09
|79
|28.10.2024
|40.005,00
|1258289
|KİBK GIDA TURİZM VE KAFE İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2019/02
|30
|16.02.2019
|10.233,00
|1258289
|KİBK GIDA TURİZM VE KAFE İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2019/02
|60
|16.02.2019
|511,00
|1258289
|KİBK GIDA TURİZM VE KAFE İŞLETMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2019/02
|32
|16.02.2019
|5.116,00
|1190689
|ASLI İRENGÜN ERDEN
|2021/09
|69
|24.09.2021
|714,00
|1289905
|KADIRGA OTOPARK VE OTO YIKAMA
|2019/04
|17
|17.04.2019
|7.675,00
|1289905
|KADIRGA OTOPARK VE OTO YIKAMA
|2019/04
|30
|17.04.2019
|10.233,00
|1289905
|KADIRGA OTOPARK VE OTO YIKAMA
|2019/04
|32
|23.05.2019
|5.116,00
|1289905
|KADIRGA OTOPARK VE OTO YIKAMA
|2019/04
|61
|17.04.2019
|511,00
|1087745
|PAPATYA ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ LTD ŞTİ
|2021/03
|60
|10.03.2021
|357,00
|1417411
|SERAP ERTAN
|2020/05
|69
|8.05.2020
|294,00
|1348905
|EN ÇABUK GIDA DAĞITIM VE AMBALAJMALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2025/01
|60
|10.01.2025
|2.600,00
