Sezin Akbaşoğulları kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun kim? | TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Sultan Melihşah’ın eşi Zübeyde Hatun rolünü Sezin Akbaşoğulları oynayacak. Peki, Sezin Akbaşoğulları kim? | Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında? | Sezin Akbaşoğulları nereli?
Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981'de İzmir'de dünyaya geldi.
Tiyatro yolculuğuna lise yıllarında adım atan Sezin Akbaşoğulları, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Akbaşoğulları, 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.
Sezin Akbaşoğulları, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zübeyde Hatun rolünü oynayacak.
Sezin Akbaşoğulları’nın oynadığı dizi ve filmler şöyle:
2015 - Racon: Ailem İçin (Sedef) (TV Dizisi)
2014 - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Müzeyyen) (Sinema Filmi)
2014 - Dün Bugün Yarın (Kısa Film)
2014 - Ah Neriman (TV Dizisi)
2012 - Yabancı (Özgür) (Sinema Filmi)
2012 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 3. Sezon (Eylül) (TV Dizisi)
2011 - Sen De Gitme (Ceyda) (TV Dizisi)
2010 - Küstüm Çiçeği (Gülten) (TV Dizisi)
2011 - One Missed Call (Hayat) (Kısa Film)
2010 - Kavşak (Arzu) (Sinema Filmi)
2010 - Kardelen (Ülker) (Sinema Filmi)
2009 - Ah Kalbim (Candan) (TV Dizisi)
2008 - Derdest (Gaye Acar) (TV Dizisi)
2007 - Sır Gibi (Deniz) (TV Dizisi)
2005 - Küpeler (Zeynep) (Kısa Film)
2005 - Eylül (Zeynep Öğretmen) (TV Dizisi)
2005 - Beyaz Gelincik (Ceren Durul/Aslanbaş) (TV Dizisi)
2004 - Gülizar (TV Filmi)
2000 - Bizim Evin Halleri (Doğa ) (TV Dizisi)