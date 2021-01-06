  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Sezin Akbaşoğulları kimdir?
Biyografi

Sezin Akbaşoğulları kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu Zübeyde Hatun kim? | TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Sultan Melihşah’ın eşi Zübeyde Hatun rolünü Sezin Akbaşoğulları oynayacak. Peki, Sezin Akbaşoğulları kim? | Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında? | Sezin Akbaşoğulları nereli?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:57:00 - 2021-01-06 15:00:25
Sezin Akbaşoğulları kimdir?

Sezin Akbaşoğulları 22 Nisan 1981'de İzmir'de dünyaya geldi.

Tiyatro yolculuğuna lise yıllarında adım atan Sezin Akbaşoğulları, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Akbaşoğulları, 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.

Sezin Akbaşoğulları, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zübeyde Hatun rolünü oynayacak.

Sezin Akbaşoğulları, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zübeyde Hatun rolünü oynayacak.

Sezin Akbaşoğulları’nın oynadığı dizi ve filmler şöyle:

2015 - Racon: Ailem İçin (Sedef) (TV Dizisi)

2014 - Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (Müzeyyen) (Sinema Filmi)

2014 - Dün Bugün Yarın (Kısa Film)

2014 - Ah Neriman (TV Dizisi)

2012 - Yabancı (Özgür) (Sinema Filmi)

2012 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 3. Sezon (Eylül) (TV Dizisi)

2011 - Sen De Gitme (Ceyda) (TV Dizisi)

2010 - Küstüm Çiçeği (Gülten) (TV Dizisi)

2011 - One Missed Call (Hayat) (Kısa Film)

2010 - Kavşak (Arzu) (Sinema Filmi)

2010 - Kardelen (Ülker) (Sinema Filmi)

2009 - Ah Kalbim (Candan) (TV Dizisi)

2008 - Derdest (Gaye Acar) (TV Dizisi)

2007 - Sır Gibi (Deniz) (TV Dizisi)

2005 - Küpeler (Zeynep) (Kısa Film)

2005 - Eylül (Zeynep Öğretmen) (TV Dizisi)

2005 - Beyaz Gelincik (Ceren Durul/Aslanbaş) (TV Dizisi)

2004 - Gülizar (TV Filmi)

2000 - Bizim Evin Halleri (Doğa ) (TV Dizisi)

Uyanış Büyük Selçuklu Baş hatun olan Zübeyde Hatun kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu Baş hatun olan Zübeyde Hatun kimdir?

Biyografi

Uyanış Büyük Selçuklu Baş hatun olan Zübeyde Hatun kimdir?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!
Gündem

Boğaziçili öğrenci tüm gerçeği anlattı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde CHP ve DHKP-C'nin kışkırtmasıyla çıkarılmaya çalışılan kaos hakkında, okulda eğitimine devam eden Ömer Salim Arsla..
Sosyal medyada binlerce kez izlendi! Cüneyt Arkın sözleri gündem oldu
Gündem

Sosyal medyada binlerce kez izlendi! Cüneyt Arkın sözleri gündem oldu

Boğaziçi Üniversitesine 'rektör' atanması bahanesiyle çıkan olaylar bahane edilerek polis teşkilatı hedef tahtasına oturtulurken Kuruluş Osm..
Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...
Dünya

Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...

Gazeteci Mehmet Acet, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 hamlesine karşın Ankara'nın elindeki kozu açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay