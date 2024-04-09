İLAN

SEYİTGAZİ MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİNDEN

1 26120100464 DOĞANÇAYIR Üç Katlı Karkas Bina 1 4198 16 Taşkın Alan sınır içinde yola ve Konut alanına isabet etmektedir. Tam Taşınmaz üzerindeki 4 daire işgallidir. 2.029,03 8.400.000,00 TL 1.680.000,00 TL 18.04.2024 13:15

Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 16 adet taşınmaz malın satış ihalesi ve 3 adet taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Yunus Mah. Afyon Cad. Hükümet Konağı No:8 Kat:2 Seyitgazi/ESKİŞEHİR (Ayrıntı irtibat Telefonu: 0222 671 31 97) adresindeki Seyitgazi Hükümet Konağında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhaleye iştirak edeceklerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah belgesini, Geçici teminat bedelinin Seyitgazi Malmüdürlüğü Muhasebe Servisine yatırıldığına dair makbuzun, (Teminat verilmesi halinde 2886 Sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Teminat mektubunun, (geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının bulunması gerekir) Özel Hukuk Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri ile Vergi Kimlik numarasını gösterir belgeyi, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri zorunludur.

2- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

3- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Seyitgazi Milli Emlak Servis Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

5 -Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni (Tarım ve Hayvancılık amaçlı sınırli ayni hak tesisi ve kullanma izni hariç) verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından;

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

6- İhalesi yapılacak yerlerden taşınmazların işgalli çıkması durumunda çıkacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

7- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://www.eskisehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.ttr internet adresinden öğrenilebilir.