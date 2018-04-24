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Şeyh Süleyman Bağdu'nun duruşmasına akın ettiler!

Silahlı saldırıda yaşamlarını yitiren Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu ve Abdullatif Engin'in duruşması yüzlerce kişi katılırken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

24 Nisan 2018 Salı 20:08
Şeyh Süleyman Bağdu'nun duruşmasına akın ettiler!

Batman'da 2006 yılında uğradığı silahlı saldırıda yaşamlarını yitiren Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu ve Abdullatif Engin'in duruşması Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya yüzlerce kişi katılırken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Katil zanlıları Yavuz Tüzün ve Enver Tüzün ise kırmızı bültenle aranıyor. Yaşanan olayda tutuklu bulunan Abdullaziz Tüzün ile Burhanettin Tüzün için mahkeme heyeti daha önce 40 ile 50 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.

 Bir sonraki duruşma 26 Haziran 2018 tarihine ertelendi.

BİNLERCE MÜRİDİ VAR

1951 doğumlu olan Şeyh Süleyman Bağdu, 1975 yılında vefat eden babası Kasım Bağdu'nun yerini almıştı. Evli ve 10 çocuk sahibi Süleyman Bağdu, Nakşibendi Tarikatı'na bağlıydı. Zilan şeyhlerinin aile büyüğü olan Bağdu'nun Türkiye genelinde binlerce müridi bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:08
  1. Batman
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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