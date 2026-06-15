SEYDİKEMER MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
SEYDİKEMER MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN
|2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|SIRA NO
|MAHALLESİ
|CİNSİ
|PAFTA NO
|ADA NO
|PARSEL NO
|YÜZÖLÇÜM (m²)
|HAZİNE HİSSESİ
|İMAR DURUMU
|TAHMİNİ BEDELİ (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|SAHİL CEYLAN MAHALLESİ
|TARLA
|O22-c-03-d-2
|229
|103
|9.718,34 m2
|1/1 (Tam)
|1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA TARIM ALANI
|5.832.000,00 TL
|1.749.600,00 TL
|02/07.2026
|10:00
|2
|ÇALTIÖZÜ MAHALLESİ
|TARLA
|O22-C-18-D-1-D
|133
|121
|4.758,67 m2
|1/1 (Tam)
|1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANINDA TARIM ALANI
|5.711,000,00 TL
|1.713.300,00 TL
|02/07/2026
|10:45
İlçemiz sınırları içinde bulunan yukarıda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Seydikemer Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Müdürünün Odasında yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
- Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
- Geçici teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. Maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de teminat mektubunda gösterilmesi zorunludur.
- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2026 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)
- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Seydikemer Kaymakamlığından (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz görebileceklerdir.
- İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.
- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Seydikemer Malmüdürlüğü (Muhasebe Servisi) kapanması ve Vezne bulunmadığından dolayı, İstekliler taşınmaz ihalesinde Geçici Teminat Bedellerini T.C. Ziraat Bankası TR 92 0001 0009 9100 0010 0063 17 İBAN nolu hesaba yatıracaklardır. İhale saatinde taşınmaz ihalesine katılacak İsteklilerin geçici teminat bedeli yatırıp yatırmadıkları Fethiye 2 Nolu Muhasebe Müdürlüğünden kontrol edileceğinden, ihale başlamadan önce İsteklilerin geçici teminatı yatırmaları gerekmektedir. İhale saatinden sonra yatırılan geçici teminatlar Komisyonumuzca kabul edilmeyecektir.
- Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde, satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. Taşınmaz mallar için satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına Kanuni Faiz uygulanır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
- Satış İhalesi yapılacak taşınmazların ihale öncesinde veya sonrasında müdahalede bulunulması (İşgal edilmesi, üzerine muhdesat yapılması, vb.) halinde, taşınmazın tahliyesinden İhaleyi kazanan sorumlu olup, Kaymakamlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk yüklenemez.
- İlçemiz Sahil Ceylan Mahallesi Üyükler Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 229 ada 103 parsel ve 9.718,34 m2 yüzölçümlü taşınmazın bir kısmının arkta kaldığı, söz konusu taşınmazın tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı, DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün 26/11/2025 tarih ve 6557050 sayılı yazılarında, bahse konu taşınmazın tarımsal amaçlı faaliyetlerde kullanılması şartı ile şatış işleminin yapılmasında Kurumlarınca sakınca bulunmadığı, yine İlçemiz Çaltıözü Mahallesi Deliktaş Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan 133 ada 121 parsel ve 4.758,67 m2 yüzölçümlü taşınmazın boş ve işgalsiz olduğu herhangi bir Kişi veya Kurum tarafından kullanılmadığı, DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün 13/02/2025 tarih ve 5554355 sayılı yazılarında, bahse konu taşınmazın tarımsal amaçlı faaliyetlerde kullanılması şartı ile şatış işleminin yapılmasında Kurumlarınca sakınca bulunmadığı bildirildiğinden, söz konusu taşınmazların tapu kaydının şerh ve beyanlar hanesine “DSİ 21. Bölge Müdürlüğünün 26/11/2025 tarih ve 6557050 sayılı ve 13/02/2025 tarih ve 5554355 sayılı yazılarında söz konusu taşınmazların tarımsal amaçlı faaliyetlerde kullanılması şartı ile şatışı uygun görülmüştür.” belirtmesi eklenecektir.
- Söz konusu taşınmazın ihale sonucunda kabul edilen satış bedelinin 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş) ve 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye payı ayrıca alınacaktır.
- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
- İLAN OLUNUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02484357