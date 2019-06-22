0553 313 94 23

Set çalışanlarına standart geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu, sinema sektöründeki yönetmen, sanat yönetmeni, kostüm tasarımcısı ve kostüm tasarım yardımcısı için hazırlanan ulusal meslek standartlarını onayladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:36
Set çalışanlarına standart geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), sinema sektöründeki yönetmen, sanat yönetmeni, kostüm tasarımcısı ve kostüm tasarım yardımcısı için hazırlanan ulusal meslek standartlarını onayladı.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için meslek standardı hazırlama çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar 829 ulusal yeterlilik belirleyen MYK, sinema sektöründe yönetmen (Seviye 7), sanat yönetmeni (Seviye 6), kostüm tasarımcısı (Seviye 6) ve kostüm tasarım yardımcısı (Seviye 4) için hazırlanan ulusal meslek standardını kabul etti.

Bilgi, beceri ve yetkinlikler tanımlandı

Söz konusu mesleklerde sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlandığı söz konusu standartlarda, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmak isteyen adayların tabi tutulacağı ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve başarı kriterlerine yer verildi.

Sinema Televizyon Sendikasınca hazırlanan standartlar, bu mesleklerdeki müfredata girdi teşkil edip sınav ve belgelendirme faaliyetlerini düzenleyen ulusal yeterlilik dokümanlarına temel oluşturacak.

"Tehlikeli" mesleklerde önemli aşama alındı

MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal meslek standartlarının mesleklerin icra edilebilmesindeki nitelikleri belirlediğini dile getirerek, asgari normları belirlenen mesleklerin niteliğinin de arttığını söyledi.

Kültür, sanat ve tasarım sektöründe meslek standardı hazırlama çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Ceylan, bu alanda uzun mesai saatleri ve ağır çalışma koşullarının olduğuna dikkati çekti.

Kurum olarak iş gücüne nitelik kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayan Ceylan, "Ulusal meslek standardı belirleme konusunda 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki mesleklerde önemli aşama kaydettik, artık 'az tehlikeli' sınıftaki mesleklere yoğunlaştık." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
    1. Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
    2. Devrilen traktörün altında kalan kadın..
    3. 28 Şubat sürecinden sonra kapatılan..
    4. Sağanak yağış altındaki yaralılara..
    5. Binali Yıldırım'ın hemşehrileri..
    6. Yüzleri boyanan minikler ebru sanatı..
    7. Başkan Bıyık, CHP meclis grubuna..
    8. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten..
    9. Başkan Şerifoğulları, afet..
    10. Hemşehrileri Yıldırım'a destek için..
    11. 'Anadolu İstanbul için seferber'
    12. Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü..
    13. Ağrı’da Finansal Okuryazarlık ve..
    14. Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları..
    15. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan..
    16. İtfaiye tatbikatı nefes kesti
    17. 150 yıl hapisle aranan zanlı,..
    18. Kontrolden çıkan otomobil midibüse..
    19. Başkan Alim Işık: Germiyan Beylik..
    20. Avrupa, İran’da çözüme çağırıyor
    21. Kasımpaşa Spor Kulübü, 'start'..
    22. Kasımpaşa, 2 Temmuz’da sahaya iniyor
    23. Tekman’da köyde çıkan yangın korkuttu
    24. Alanya’da sürat teknesinin çarptığı..
    25. İki grup arasında silahlı 'saman'..
    26. Myanmar hükümeti Müslüman Rohinya..
    27. Anadolu Efes'ten Motum'a veda
    28. Melikgazi Belediye Başkanı..
    29. GÜNCELLEME - İşten çıkarılınca iki iş..
    30. Kars'ta muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!