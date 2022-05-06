“Sessiz istila”cılar, 1924 sonrasındaki “sessiz istila”ya ne dersiniz?

Türkiye’deki göçmenler üzerinden halkı kışkırtarak yeni Gezi kalkışması benzeri olayları körüklemeye çalışan ırkçılar, son olarak, “Sessiz istila” isimli rezil bir film yayınladı. Söz konusu filmde mültecilerin Türkiye’yi ele geçirdiği ileri sürüldü.

Film büyük tepkilere neden olurken, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da bugünkü yazısında, Türkiye’deki gerçek “sessiz istilaya” dikkat çekti.

Karahasanoğlu’nun yazısı şu şekilde:

Hep söylerim, solcuların medya alanındaki etkinliği, muhafazakar insanlarda olsa..

Bu ülkeye ihanet etme niyetinde olanlar, sokağa bile çıkamazlar..

Şimdi “solcular” başlığıma, “Ülkeye ihanet için, solcularla işbirliğine soyunan ırkçılar” ekliyorum..

Somut örneği, Ümit Özdağ..

Sponsor olmuş ve Sessiz İstila ismi ile bir kısa film çekimini organize etmişler..

Belgesel formatı kopyalanarak çekilmiş bir kısa film..

Geçmiş yıllardan görüntüler eşliğinde, “1900’lerin İstanbul’u” denilir, “1880’lerin İstanbul’u” denilir..

O yıllara ait görüntüler eşliğinde, o günden bugüne nasıl gelindiği anlatılır.

Bu sefer geriye gidilmemiş de..

2043 yılına gidilmiş.

2043 yılında, Suriyelilerin Türkiye’de yönetimde ve sosyal hayatta hakim bir konuma geleceği, Türklerin ise iş bulamadığı ve Türkçe konuşamadığı bir senaryo topluma dikte edilmek istenmiş.

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