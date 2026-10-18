'Sesler yoktu ama sevgi vardı': İşitme engelli gençler İzmir'i gezdi

İzmir'de yürütülen 'Ellerin Dilinden Öyküler Projesi' kapsamında, Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde okuyan işitme engelli lise öğrencileri, gönüllü üniversite öğrencileriyle birlikte kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini gezdi. İki günlük programda gençler Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti, çömlek atölyesine katıldı, planetaryum gösterisini izledi ve vapur yolculuğu yaptı.

Proje, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Engelsiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Festivali kapsamında hayata geçirildi. Program, Aydın, Muğla, Denizli ve çevre illerden gelerek Kınık'ta yatılı eğitim gören öğrenciler için hazırlandı; programla gençlerin İzmir'in tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıması amaçlandı. Geziler sırasında öğrencilere görsel ve etkileşimli anlatımlar yapıldı; gençler kenti tanımanın yanı sıra farklı iletişim yollarını da deneyimledi.

Proje yaklaşık bir yıl önce bir iletişim atölyesiyle başladı

Bayraklı Gençlik Merkezi Proje Koordinatörü Elif Yeltekin, projenin yaklaşık bir yıl önce, işitme engelli öğrencilerle gönüllü gençlerin iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bir iletişim atölyesiyle başladığını söyledi. Kınık Mert Öztüre Özel Eğitim Meslek Lisesi'ndeki atölyede öğrencilerle sohbet ettiklerini aktaran Yeltekin, öğrencilerin büyük bölümünün farklı illerden gelip yatılı okuduğunu ve İzmir'in Kınık dışındaki bölgelerini de tanımak istediğini belirtti.

Yeltekin şöyle konuştu: "Biz de bu istekten yola çıkarak projeyi hazırladık. Gençlerimizin yaşadıkları kenti tarihi ve kültürel yönleriyle tanımaları, merak ettikleri yerleri keşfetmeleri bizim için çok kıymetliydi. Projemiz, onlara eşlik eden gönüllü gençler açısından da önemli kazanımlar sağladı. Empati becerisini geliştirmekten sıkça söz ediyoruz ancak bunu gerçek yaşamda deneyimlemek her zaman mümkün olmuyor. Özellikle işaret dilini teorik olarak öğrenmiş fakat günlük iletişimde kullanma fırsatı bulamamış gönüllülerimiz için öğrencilerle iki gün boyunca yüz yüze iletişim kurmak çok değerliydi. Bu deneyimin gençlerin iletişim becerilerine ve farklılıkları anlayarak birlikte hareket etmelerine önemli katkı sunduğunu düşünüyorum."

Didem Özkan: 'Kalpten konuştuk'

İşitme engelli öğrenci Didem Özkan (18), gezide yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İzmir'de bu projeye katılmak çok güzel. Arkadaşlarımla buluştuk. Birlikte çok eğlendik. Karşıyaka'ya gittik. Vapura bindik. Deniz çok güzeldi. Rüzgar yüzüme değdi. Konak çok kalabalık. Saat Kulesi'ni gördüm. Sonra Kemeraltı'na yürüdük. Renkli dükkanlar var. Herkes gülümsüyordu. İzmir Efesi'ni gördüm. Çok güçlü duruyordu. Ben de kendimi güçlü hissettim. Sesler yoktu ama sevgi vardı. Bizi anladılar. Kalpten konuştuk. Çok mutluyum."

'Öğretici bir deneyimdi'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Serap Şengül (23), "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği bu iki gün benim için çok güzel ve öğretici bir deneyimdi. İletişimin yalnızca kelimelerden ibaret olmadığını, bazen bir gülümsemenin bile çok şey anlatabildiğini fark ettim. Bu deneyimin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Hem kendi adıma hem geziye katılan öğrenciler adına çok teşekkür ederim" dedi.

Ege Üniversitesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kübra Akdemir (23) de şunları söyledi: "Proje benim için çok keyifliydi. Çocuklarla iletişim kurmayı her zaman çok seviyordum ama özel gereksinimli çocuklarla ilk defa bir araya geldim. O yüzden başta biraz gergindim; fakat sonrasında çocukların da yardımıyla ortak bir iletişim yolu bulmayı başardık. Bu iki günde çok şey öğrendim. 'Ellerin Dilinden Öyküler' projesine katıldığım için çok mutluyum."