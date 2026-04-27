SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2025/28 Esas

KARAR NO : 2026/11

İLGİLİ KİŞİLER: ARİF TURAN ve KEZİBAN AVŞAR

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı hissedarlara yönelik Antalya ili Serik ilçesi Yukarıkocayatak mahallesi 1364 parsel sayılı taşınmaz için açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

"HÜKÜM :

- Davanın KABÜLÜNE,

1-Antalya ili Serik ilçesi Yukarıkocayatak mahallesi 1364 parselde kayıtlı gayrimenkulün kamulaştırılan ve 01/09/2025 tarihli Harita Mühendisi Ayşe Gül Kahya Çınar'ın raporunda gösterilen taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, TMK'nın 999. m. gereğince yol olarak tapudan TERKİNİNE,

2-Harita Mühendisi-fen bilirkişisi Ayşe Gül Kahya Çınar tarafından tanzim edilen 01/09/2025 tarihli krokinin, bilirkişi raporunun ve 05/11/2025 tarihli ek bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

3-Dava konusu taşınmaz için kamulaştırma bedelinin davalılar payı oranında 1.517.719,78-TL olduğunun TESPİTİ ile tapudaki pay oranlarına/miras payı oranlarına göre davalılara ÖDENMESİNE,

4-Kamulaştırma bedelinin derhal ödenmesi için Vakıfbank Serik Şubesi'ne müzekkere yazılmasına, ekinde gerekçeli karar, dekontların ve bilirkişi raporunun gönderilmesine,

5-Tespit edilen toplam 1.517.719,78-TL kamulaştırma bedeline dava tarihi olan 04/02/2025 tarihinden karar tarihi olan 06/03/2026 tarihi arasında kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizin hesaplanıp, bu faiz bedelinin davacıdan alınarak davalılara tapudaki pay oranlarına göre ÖDENMESİNE,

6-Tapu kaydında haciz ve ipoteklerin olması durumunda söz konusu takyidatların hükmedilen kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

7-Tescil işlemleri için karar ve eki bilirkişi raporlarından birer suretin Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

8-İcra iflas kanunu 28. Maddesi uyarınca kısa karar özetinin tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesine,

9-2942 S. Kamulaştırma Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince yargılama giderlerinin davacı idare üzerinde bırakılmasına, " dair mahkememizce verilen hükmün davacı tarafça süresi içerisinde istinaf edildiği göz önüne alınarak;

Dosyada taşınmazın hissedarı olarak gözüken ARİF TURAN ve KEZİBAN AVŞAR'ın adresinin ve kimlik bilgilerinin tespit edilemediği, mahkememizce ilgili kolluğa, tapu ve nüfus müdürlüğüne ayrı ayrı müzekkere yazıldığı ancak kimlik numaraları ile adres bilgilerine ulaşılamadığından gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup mahkememizce verilen karara karşı tebliğ tarihinden itibaren(ilanen tebliğ tarihinden itibaren) iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ve davacı tarafça sunulan istinaf dilekçesine karşı tebliğ tarihinden itibaren (ilanen tebliğ tarihinden itibaren) iki haftalık süre içerisinde cevaplarını sunabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/04/2026

Basın No: ILN02455477