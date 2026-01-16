SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

1-Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 08.01.2026 tarih ve 02 sayılı kararı ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut taşınmazların (arsaların) satışı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesine (kapalı zarf usulüne) göre yapılacaktır. (teklif zarfları açıldıktan sonra, uygun teklifler arasında açık arttırmaya gidilecektir)

2-İhale, Belediye Encümeni huzurunda 1 ve 2 sıra numaralı arsalar için 29.01.2026 Perşembe günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3-Satılacak taşınmaz malların listesi;

Sıra No PAFTA MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜMÜ M² M² BİRİM FİYATI TL/M2 MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ 1 G24C03A1A SERDİVAN (İDARİ:KEMALPAŞA) 0 18767 ARSA 760.76 18,000.00 ₺ 13,693,680.00 ₺ 410,810.40 ₺ 29.01.2026 14.30 2 G24C03A1A G24C03A1B SERDİVAN (İDARİ:KEMALPAŞA) 2242 1 ARSA 1,447.19 10,000.00 ₺ 14,471,900.00 ₺ 434,157.00 ₺ 29.01.2026 14.45



(İhale bedeli üzerinden ayrıca K.D.V. tahsil edilmeyecektir.)

4-Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı, yukarıda tabloda gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için muhammen bedelinin %3’ü (yüzde üç) nispetinde, geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İsteklilerin Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsalar için teklifleri dosya halinde 29.01.2026 tarihinde saat 14.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

(istekli birden fazla arsa için ihaleye katılacaksa her bir arsa için ayrı ayrı teminat yatıracak ve teklif zarfını da ayrı hazırlayacaktır.)

5- İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Teklif Mektubu. (Şartname eklerinde örneği mevcut),

2) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır, iş ortaklığı olarak ihaleye girilmişse pilot ortak tarafından imzalanması yeterli olacaktır.

3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu(Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi ve alındığı banka ya da finans kurumunca teyit yazılı olmak zorunludur.)

4) Gerçek kişi olması halinde yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.(e -devlet),

5) Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği. (e -devlet)

6) Gerçek kişiler için İmza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

7) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge veya imza sirküleri.

8) Şartname alındı makbuzu.

9) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı evrak.(Belediye veznesinden alınacak)

10)Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde ihale yılı içinde düzenlenmiş noter tasdikli “İş Ortaklığı Beyannamesi” belgesi. (İhale dökümanındaki şablon esas alınarak pilot ve özel ortaklarda belirtilecek şekilde düzenlenecektir.)

10.1 Yerli gerçek veya tüzel kişi veya kişiler, tek başlarına veya kendi aralarında iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.

10.2. Yabancı gerçek veya tüzel kişi veya kişiler, tek başlarına veya kendi aralarında iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılamazlar.

10.3. Yabancı gerçek veya tüzel kişi veya kişiler, yerli gerçek veya tüzel kişi veya kişiler ile iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.

11) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, irtibat telefon numarası, elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacağı yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhini taşımaları gerekmektedir.

Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 2.madde belirtilen ihale saatine kadar Serdivan Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görevli personele sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

12) İhaleye girebilmek için yasaklı olmadığına ilişkin “Taahhütname” verilecektir.(İhale Dökümanı örneğine uygun)

6-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Serdivan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 5.000,00-TL(beşbinTL) ücret karşılığında satın alabilirler,

7-Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31’inci veya 76’ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararının ilgilisine tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren 15( on beş) gün içinde sözleşmeyi imzalamak, ihale bedelini ve diğer harçların tamamını peşin olarak 30(otuz) gün içinde ödemek zorundadır. İhale ile ilgili sözleşmeyi imzalamak, ihale bedelinin ve diğer harçların tamamını Belediye veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırması ile taşınmazlar(arsalar) ile ilgili tapuda ferağ işlemine izin verilecektir. İş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerin hepsi sözleşmeyi imzalamak zorunda olup, geçici teminatlar tapu tescilinden sonra iade edilecektir.

8- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

9-İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29’uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

