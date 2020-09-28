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Biyografi Serdar Kılıç kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan kimdir?
Biyografi

Serdar Kılıç kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1’de başladı. Büyük Selçuklu Devletini konu alan Melikşah dönemindeki olayları izleyiciye aktaracak olan Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları da merak edilmeye başlandı. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ı dizide kim oyuyor? Serdar Kılıç Alparslan karekterini canlandıracak. Peki Serdar Kılıç kimdir? Serdar Kılıç nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:06:00 - 2020-09-28 14:06:39
Serdar Kılıç kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, Diriliş Ertuğrul’dan sonra reytingleri alt üst etmesi bekleniyor. TRT 1’in iddialı dizileri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Alparslan başta olmak üzere Melikşah, Sultan Sencer, Nizamülmülk, Hasan Sabbah gibi isimlerin yer alacağı dizide Alparslan karekterini Serdar Kılıç oynayacak. Serdar Kılıç’ı TRT’de yayınlanan Doğadaki insan programından tanınmaktadır. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ı oynayan Serdar Kılıç kimdir?

Serdar Kılıç kimdir?

Serdar Kılıç, 3 Haziran 1969 tarihinde doğdu. Kayak eğitim, izcilik, kampçılık ve temel dağcılık eğitimleri alan Serdar Kılıç, hem yurt içinde hem de  yurt dışında çok sayıda dağ tırmanışında bulundu. ODTÜ jeoloji mühendisliği eğitimi görürken aynı üniversitede beden eğitimi ve spor bölümüne geçti. Serdar Kılıç, bu bölümden 1995 yılında mezun oldu. Spor Organizasyonu ve Yönetimi üzerine yüksek lisans yapan Serdar Kılıç, Egzersiz Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi ve Sağlığı gibi konularda sertifikalar aldı.

Uyanış: Büyük Selçuklu Devleti dizisi fragmanı

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