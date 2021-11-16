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Biyografi Serdar Demir kimdir? Serdar Demir nereli? Serdar Demir TUSAŞ’taki görevi
Biyografi

Serdar Demir kimdir? Serdar Demir nereli? Serdar Demir TUSAŞ’taki görevi

Serdar Demir kimdir? Serdar Demir öldü mü? Serdar Demir neden öldü? Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Peki Serdar Demir kimdir? Serdar Demir nereli?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 12:13:00 - 2021-11-16 12:14:25
Serdar Demir kimdir? Serdar Demir nereli? Serdar Demir TUSAŞ’taki görevi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir vefat haberini "Savunma sanayiimizin acı kaybı…Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve TUSAŞ ailesine baş sağlığı diliyorum." İfadeleriyle duyurdu. Peki Serdar Demir kimdir?

Serdar Demir kimdir?

Serdar Demir, 1977 yılında Trabzon’da doğdu. Lisansını Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamladı. 2002 yılında New York'ta İşletme dalında yüksek lisans derecesini elde eden Demir, ABD'de 8 yıl süreyle ticaret ve lojistik firmalarında satış sorumlusu ve iş geliştirme yöneticisi pozisyonunda görev yaptı. 2009'da Türk Hava Yolları (THY) Kargo bünyesine katılan Demir, iki yıl Anlaşmalar Müdürü ve altı yıl Dünya Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. TUSAŞ'ta İşe Alım Müdürü olarak göreve başlayan evli ve iki çocuk babası Serdar Demir, yine aynı kurum bünyesinde Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı görevini üstlendi.

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