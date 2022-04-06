Şerbetli sultan tatlısı tarifi: Sultan lokumu ve sultan sarması tarifleri

Şerbetli sultan tatlısı tarifi

malzemeler

125 gram tereyağ ya da margarin (Oda ısısında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı galeta unu

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

1 çay bardağı hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un (Kontrollü ekleyin.)

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 çay bardağı pekmez

3-4 damla limon suyu

Şerbetli sultan tatlısı tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Tatlı sıcak şerbeti soğuk olacak. Şerbeti için şekeri ve suyu ocağa alıp kaynatıyoruz. Kaynamaya başladığında limon suyu damlatıp yaklaşık 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıyoruz. En son şerbetin içerisine pekmezi de ilave edip karıştırıyoruz. Hamuru için un hariç verilen malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştırıyoruz. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak kıvamda ama ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Hamurdan parçalar alıp uzunlamasına olacak şekilde rulo yapıyoruz. (bu aşamada hamuru elinizle sıkıştırarak yaparsanız kırılma daha az olacaktır. ) Rulo haline getirdiğimiz hamurları üç parmak kalınlığında kesip fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra tatlıların ilk sıcağının çıkmasını bekleyip soğuyan şerbeti üzerlerine gezdiriyoruz. Tatlımız şerbetini çekince servise edebilirsiniz.

Sultan sarması tarifi

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı + çeyrek su bardağı şeker

1,5 Türk kahvesi fincanı nişasta

1 Türk kahvesi fincanı un

2 dolu yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

50 gr margarin

Üzeri için;

1 paket krem şanti

Krem şanti için 1 su bardağı süt

Hindistan cevizi

Sultan sarması yapılışı tarifi nasıl yapılır?

Bir tencereye süt, un, şeker, nişasta ve kakao alınarak karıştırılır. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırılarak pişirilir. Altını kapatmaya yakın margarin ve vanilya eklenerek yağın erimesi sağlanır ve altı kapatılır. Büyük boy fırın tepsisinin tabanı bolca hindistan cevizi ile kaplanır. Hazırlanan muhallebi dikkatlice üzerine ince bir şekilde gezdirilir. Bu şekilde soğumaya bırakılır. İyice soğuduğunda krem şanti de hazırlanarak üzeri tamamen kapatılır. Krem şantinin erimemesi için muhallebinin iyice soğumuş olması gerekmekte. Ardından dilimlenir. Rulo şeklinde sarılacağı için uzun dilimler olmalıdır. Bir kenarından kaldırılarak dikkatlice sarılır ve servis edilir.

Sultan lokumu (sade) tarifi

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı buğday nişastası

2 poşet krem şanti (çırpmak için 1 su bardağı süt)

Hindistan cevizi (2 paket)

Sultan lokumu (sade) tarifi nasıl yapılır?

Sütü, unu, şekeri ve nişastayı tencerede çırptıktan sonra ocağa alalım ve muhallebi pişirelim. Krem şantiyi çırpıp buzdolabına ki koyalım, soğusun. 1 adet fırın tepsisini resimdeki gibi alüminyum folyo ile kaplayıp bol hindistan cevizi serpelim. Sıcak muhallebimizi tepsiye eşit olarak paylaştıralım. Spatula ya da kaşık yardımıyla tepsiye yayalım. Tepsileri buzdolabında 1 saat beklettikten sonra krem şantiyi muhallebi tepsisine yine spatulayla yayalım.1 saat daha buzdolabında bekledikten sonra resimdeki gibi 8 şerit halinde kesip rulo yapalım.

Afiyet olsun