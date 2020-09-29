Şer yuvası TTB’ye PKK’cı başkan!

Hakkı Bilir İstanbul

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yeni Merkez Konseyi Başkanı eskileri aratmayacak bir sicile sahip olan Şebnem Korur Fincancı oldu. Doktorlarımızın emeğini sömüren TTB’nin başına geçen Fincancı, “Savaşın son bulması için Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşturulması gerekli” gibi skandal söylemlerde bulunmuştu. Fidancı, terör örgütü PKK’nın yayın bülteni Özgür Gündem’in genel yayın yönetmenliğini de yapmıştı. Pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık ordumuzun emeğini sömüren ve bozgunculuk yapan TTB’nin siciline uygun bir başkan geldi.

Bebek katiline hayran

Türkiye aleyhine yıkıcı ve bölücü her faaliyetin içinde olan ve terör örgütü PKK’ya yönelik destek açıklamaları yapan TTB yönetiminin yeni merkez konseyi başkanı tescilli bir Öcalan yandaşı olan Şebnem Korur Fincan’cı seçildi. Terör yandaşlığı konusunda sicili oldukça kabarık olan ve bir doktordan ziyade marjinal sol örgüt militanı gibi davranan Fincancı, “Savaşın son bulması için Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşturulması gerekli” ifadelerini kullanmıştı.