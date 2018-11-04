Şer odaklarını deşifreye devam ediyoruz! Üniversitelerde sapkın istila

Harun Sekmen/ İSTANBUL

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden Hacettepe’de, ders adı altında LGBTİ propagandası yapan KAOS GL isimli oluşumun birçok üniversitede de aynı iğrençliğe imza attığı ortaya çıktı. Ülkemizdeki üniversitelerin özerk yapısından faydalanan ve akademik özgürlüğü istismar eden ahlaksızların, “Ayrımcılık karşıtı dersler” projesi adı altında sızdıkları eğitim kurumlarında, eşcinsel propaganda yaptıkları bildirildi. KAOS GL’nin sadece 2018 yılı içerisinde, ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nde gayri ahlaki hezeyanlarını anlattıkları kaydedildi. Dış güçler tarafından desteklenen KAOS GL’nin bu yolla, üniversitelerimizde ahlaksızlığı yaygınlaştırmak istediği belirlendi.

Seçkin okullar hedefte

ODTÜ Eğitim Fakültesi’nde, Zeynep Sümer Hatipoğlu’nun derslerine giren KAOS GL üyeleri, “sık sorulan sorular atölyesi” düzenleyerek, sapkın hezeyanlarını gençlere aktarmış. İki gün boyunca 140 öğrencinin katıldığı derslerin yöneticiliğini KAOS GL’den Seçin Tuncel ve Baran Çetinkaya yapmış.

Ahlaksız faaliyetler Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne de taşınmış. Ankara Üniversitesi’nden Tülin Şener’in, “Cinsel sağlık” dersine katılan KAOS GL’den Seçin Tuncel 150 öğrenciye konferans vermiş. Türkiye’nin en mümtaz eğitim kurumlarını kendilerine yol yapan KAOS GL, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde de ders vermiş. TED Üniversitesi’nden Gamze Göker’in “Alternatif Medya” dersine katılan Seçin Tuncel, eşcinsel sapkınlık propagandası yapmış.

Hocalar göz yumuyor

Görevli oldukları fakültelerdeki derslerinin, KAOS GL isimli ahlaksızlar tarafından popaganda amaçlı kullanılmasına göz yuman öğretim görevlilerine ise soruşturma açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Hacettepe Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, yönetimin bilgisi dışında işlenen skandal derse tepki göstererek, inceleme başlatacağını ve bir daha böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğini belirtmişti.