Semra Dinçer kim? Semra Dinçer oynadığı filmler diziler hangileri?
Semra Dinçer kariyeri | Uzun süredir kanser tedavisi gören oyuncu Semra Dinçer 56 yaşında yaşamını yitirdi. Pek çok kişi Semra Dinçer'in kim olduğunu kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Semra Dinçer kim?
Kanser tedavisi gören oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Semra Dinçer'in ölümüyle ilgili sosyal medyada "Değerli oyuncu Semra Dinçer’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." paylaşımını yaptı.
Oyuncular Sendikası da Twitter hesabından sanatçının vefatını, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız Semra Dinçer'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." açıklamasıyla duyurdu.
Sanatçı Haluk Levent ise "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D. olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu, sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Semra Dinçer kim? Semra Dinçer oynadığı filmler diziler hangileri?
Semra Dinçer 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitim almayan sektörün 'alaylı' tabir edilen isimlerindendi.
Semra Dinçer'in oynadığı dizi ve filmler:
Köşe Dönücü
Barışta Savaşanlar
Suçlu Kim
Kaçıklık Diplomasi
Örümcek
Kıvılcım
Yılan Hikayesi
Filler ve Çimen
Gökten Düşen Hazine
Kimyacı
Martılar ve İstanbul
Zehirli Çiçek
İçimizden Biri
Benim İçin Ağlama
Tatlı Hayat
Berivan
Kaybolan Yıllar
Yağmurdan Sonra
Geniş Zamanlar
Kuzey Güney
İstanbullu Gelin
Ağlama Anne
Kırmızı Oda