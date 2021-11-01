Kanser tedavisi gören oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Semra Dinçer'in ölümüyle ilgili sosyal medyada "Değerli oyuncu Semra Dinçer’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." paylaşımını yaptı.

Oyuncular Sendikası da Twitter hesabından sanatçının vefatını, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız Semra Dinçer'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." açıklamasıyla duyurdu.

Sanatçı Haluk Levent ise "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D. olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu, sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Semra Dinçer kim? Semra Dinçer oynadığı filmler diziler hangileri?

Semra Dinçer 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitim almayan sektörün 'alaylı' tabir edilen isimlerindendi.

Semra Dinçer'in oynadığı dizi ve filmler:

Köşe Dönücü

Barışta Savaşanlar

Suçlu Kim

Kaçıklık Diplomasi

Örümcek

Kıvılcım

Yılan Hikayesi

Filler ve Çimen

Gökten Düşen Hazine

Kimyacı

Martılar ve İstanbul

Zehirli Çiçek

İçimizden Biri

Benim İçin Ağlama

Tatlı Hayat

Berivan

Kaybolan Yıllar

Yağmurdan Sonra

Geniş Zamanlar

Kuzey Güney

İstanbullu Gelin

Ağlama Anne

Kırmızı Oda