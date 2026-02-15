SELÇUK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2024/228 Esas
Davacı İBRAHİM YALÇIN ULUTAŞ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Dava konusu İzmir ili, Selçuk ilçesi, Burgaz Mahallesi, Dölten mevkiinde bulunan röleve ölçü krokisinde 179/A olarak gösterilen 37.151,34 m² alana ilişkin ve ekteki krokide belirtilen taşınmaza ilişkin olarak hak iddiasında bulunanlar var ise son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde itirazlarını mahkememizin yukarıda belirtilen dosyasına bildirmeleri ilan olunur. 26/01/2026
