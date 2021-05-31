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Gündem Selahaddin Gülen yakalandı mı? Selahaddin Gülen kimdir?
Gündem

Selahaddin Gülen yakalandı mı? Selahaddin Gülen kimdir?

Selahaddin Gülen Türkiye’ye getirildi mi? FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan Selahaddin Gülen’in yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Peki, Selahaddin Gülen kimdir? Selahaddin Gülen Fetullah Gülen'in neyi oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 11:14:00 -
Selahaddin Gülen yakalandı mı? Selahaddin Gülen kimdir?

Bir süredir aranan "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen yakalandı.

Selahaddin Gülen yakalandı mı? Selahaddin Gülen kimdir?

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

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