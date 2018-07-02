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Şeker ne kadar tüketilmelidir?

Sofra şekeri tüketiminin az olması sağlıklı beslenmek açısından daha faydalıdır. Günlük olarak tükettiğimiz gıdalardan yeteri kadar şeker almaktayız.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:26
Şeker ne kadar tüketilmelidir?

Şeker beslenme piramidinin en uç noktasında çok ufak bir parça halinde bulunmaktadır. Bu da çok fazla istemediğimiz sürece şeker tüketmemiz anlamına gelmektedir. Günlük yediğimiz gıdalarda aldığımız şeker miktarı sağlıklı beslenmek için yeterlidir. Ekstra olarak küp şeker ve meyveli şeker tarzında şekerler tüketmemiz sağlıklı değildir.

Bebekler 12 aylık olana kadar şeker katkılı besinler tüketmemeliler. Onlar gerekli şekeri anne sütünden, meyvelerde ve sebzelerden almaktadırlar. Yetişkinlerde ise şeker tüketimi günlük 25 gramı geçmemesi gerekir. Bu da 6 çay kaşığına denk gelir. Yaşlılıkta ise şeker kullanımı en aza indirgenmelidir.

Sağlıklı bir beslenmede 3 öğün meyve tüketimi günlük olarak tüketilmesi gerekenler arasındadır. Meyveden alınan şekerler günlük şeker tüketimi için yeterlidir. Meyvenin yanında süt, yoğurt ve ayran gibi gıdalar tüketerek kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesi engellenebilir.

Şeker tüketimi sonrası kişilerde halsizlikler ve uyuma isteği meydana gelebilir. Bu kişilerin diyabet açısından taranması gerekir. Bu kişilerde yemek sonrası şeker yükselmesi görülebilmektedir.

Şekerin bağımlılık yaratıcı ve mutlu edici bir etkisi vardır. Fakat tüketilmediği takdirde mutsuzluğa neden olabilmektedir. Kişi rahatlamak istediği zaman şeker tüketmek isteyecektir. Fakat bu durum kişinin kilo almasına neden olacağı için pişmanlık duygusu oluşur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:26
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