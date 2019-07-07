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Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

Yeniakit.com.tr'nin kamuoyuyla paylaştığı 'Kültür Bakanlığı'nın 15 Temmuz Şehitleri anma programında Sıla'nın konser vereceği' haberi şehit yakınları ile gazileri öfkelendirdi. Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı Başkanı Lokman Aylar, "Sayın Kültür Bakanı ile bu hafta gerçekleştireceğimiz görüşmede milli sanatçılara destek olunması yönünde talebimizi ileteceğiz." dedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 22:58
Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Yeniakit.com.tr'nin, "15 Temmuz’a 'şov' demişti. Kültür Bakanlığından Sıla’ya ödül gibi konser!" başlığı ile paylaştığı haberin detayları, Şehit yakınları ile Gazilerin tepkisine sebep oldu.

Evlilik dışı ilişki yaşadığı Ahmet Kural ile mahkemelik olan Sıla, mağdur rolünü çok iyi oynayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğini arkasına almıştı. Adı skandallarıyla sıkça gündeme gelen Sıl bu kez de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile konser verecek.

'Sadece milli ve yerli sanatçılarımıza destek olunmasını isteyeceğiz'

Haberin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yeniakit.com.tr'yer açıklamalarda bulunan Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı Başkanı Lokman Aylar, bu hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la görüşeceklerini ve görüşmede bazı taleplerinin olacağını söyledi. Başkan Aylar, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da vatan müdafaası için bedenlerini siper ederek Şehitlik mertebesine yükselmiş kardeşlerimizin yakınlarıyla yine bu müdafaada yaralanmış Gazilerimiz, ortaya çıkan haberlerden oldukça rahatsız. Bizler vatanımız için mücadele ederek bedel ödedik. Sayın bakanımıza yapacağımız ziyarette, yalnızca milli ve yerli sanatçılarımıza destek olunmasını isteyeceğiz."

Yenikapı Mitingi için 'şov' demişti

Sıla Gençoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir kaynaşma sembolü olarak düzenlenen Yenikapı Mitingi için kendisine yöneltilen soruya, "Hayır katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum." diyerek cevap vermişti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 22:58
  1. Ankara
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. şarkıcı Sıla Gencoğlu
  4. 15 Temmuz
  5. 15 Temmuz darbe girişimi
  6. 15 Temmuz şehitleri

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